"Fueron a buscar un arma de juguete que tenían en un locker. Implementaron un modus operandi y yo me pregunto: ¿cuántas veces lo habrán hecho?", dijo este miércoles el padre de Lucas González, Héctor González, sobre el accionar de la Policía de la Ciudad en el crimen de su hijo.

El juicio por el asesinato del joven jugador de fútbol a manos de la fuerza de seguridad porteña está en el tramo final y durante la última audiencia las defensas de los policías apuntaron contra el jefe de la fuerza, Gabriel Berard. "Todos sabían lo que pasó", aseguró Héctor en diálogo con AM750.

Curiosamente, el nombre de Berard surgió del testimonio de las defensas del principal Héctor Cuevas y del oficial Ángel Arévalos. Ahora, el fiscal, la querella y el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°25 piden que se lo investigue.

"A mi no me sorprende nada porque siempre fueron trascendiendo cosas nuevas. Hasta los abogados defensores destapan pruebas que nosotros no teníamos", agregó el papá del futbolista asesinado.

Héctor aseguró que los familiares y seres queridos de Lucas están listos para afrontar un nuevo juicio si se decide avanzar con la investigación para determinar si Gabriel Berard estaba al tanto del encubrimiento posterior al crimen.

"Que caiga el que tenga que caer. Yo no quiero perejiles, no queremos que caiga nadie que no corresponda. Pero para mí todos sabían todo", manifestó Héctor en Aquí, Allá y en Todas Partes.

Y concluyó: "Le arrebataron su sueño, me lo sacaron, me lo acribillaron, me lo quemaron con cigarrillos. No puedo entender por qué tanto ensañamiento. No me van a decir por qué, pero lo hicieron porque él era negrito. Lo eligieron".

El juicio contra los 14 policías de la Ciudad de Buenos Aires comenzó en marzo del 2023 y se espera que el veredicto se de a conocer entre el 11 y el 13 de julio, según revelaron fuentes judiciales a Télam.

