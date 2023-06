La Justicia ordenó hoy investigar la actuación que tuvo en el caso el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, en el crimen de Lucas González, cometido en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, en el marco del juicio a 14 efectivos de la fuerza por el homicidio del adolescente de 17 años y su posterior encubrimiento.

Así lo definieron los jueces Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartumeu, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, que hicieron lugar al planteo del fiscal Guillermo de la Fuente y el querellante Gregorio Dalbón, luego de que las defensas de dos de los policías acusados de encubrimiento consideraran en sus alegatos que la cúpula policial estaba al tanto de las maniobras desplegadas para encubrir a los asesinos de Lucas.

"Tremenda revelación en el juicio de Lucas González. Llegaría hasta el Jefe de la Policía de CABA. Gabriel Berard. Y no por pedido nuestro sino de las mismas defensas. Un escándalo", escribió Dalbón en sus redes sociales.

Dalbón sostuvo que el crimen de Lucas González fue "un plan criminal" ideado por la policía de la Ciudad de Buenosa Aires. Foto: captura de Twitter @gregoriodalbon)

En sus alegatos, este martes las defensas pidieron las absoluciones del comisario Rodolfo Alejandro Ozán, el subcomisario Ramón Jesús Chocobar, el principal Héctor Claudio Cuevas y los oficiales Daniel Rubén Espinosa, Ángel Darío Arévalo y Jonathan Alexis Martínez.

Augusto Nino Arena, abogado de Cuevas, el oficial principal acusado de encubrimiento que aportó información del arma plantada a las víctimas por la que detuvieron a un nuevo policía, consideró que Berard tenía conocimiento de que lo sucedido no había sido un enfrentamiento armado entre agentes porteños y delincuentes. "¿Vamos a creer que el jefe de Policía de la Ciudad no sabía nada?", preguntó.

Por su parte, Natalia Arévalo, codefensora y hermana Arévalo, otro detenido por encubrimiento, también apuntó a la cúpula de la policía porteña, y sostuvo que "quienes son los verdaderos encubridores de esto, no son los de menor jerarquía, sino que viene de más arriba".

Recordó, además, que tras el arresto de su hermano "el jefe de policía y el subjefe nos dijeron algo que no puedo olvidar, que no puedo sacar de mi mente: 'Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros'", relató.

El abogado querellante apuntó contra el jefe de la policía de CABA. (Foto: captura de pantalla Twitter @gregoriodalbon)

En un alegato previo, el abogado Ignacio Palazuelos también solicitó las absoluciones de los policías Espinosa, Chocobar y Martínez al considerar que “no hicieron absolutamente nada”. Y el defensor de Ozán, Raúl Alcalde, pidió que su cliente fuera absuelto ya que “ni la querella ni la acusación han podido establecer la conducta que le imputan”.

Cómo sigue el juicio por el crimen de Lucas González

Tras un cuarto intermedio, el próximo jueves a las 9 es el turno de las defensas del comisario inspector Daniel Alberto Santana, y de los comisarios Fabián Alberto Du Santos y Juan Horacio Romero, y el subcomisario Roberto Orlando Inca, también juzgados por encubrimiento y torturas de los sobrevivientes.

Luego, el martes 4 de julio se espera el alegato a los abogados Fernando Soto y Martín Sarubbi, codefensores del inspector Gabriel Alejandro Isassi, el oficial mayor Fabián Andrés López y del oficial Juan José Nieva, acusados del homicidio del adolescente. Y el jueves 6 el del oficial Sebastián Jorge Baidón, otro de los 11 agentes imputados por el encubrimiento. Según dijeron fuentes judiciales a Télam, el tribunal espera dar a conocer el veredicto entre el 11 y 13 de julio.

El fiscal y la querella solicitaron las penas de prisión perpetua para Isassi, Nieva y López, acusados del crimen de Lucas, y condenas de entre 4 y 17 años para los imputados del encubrimiento y las posteriores torturas a los amigos de la víctima.

Cómo fue el ataque que terminó con la muerte del joven de 17 años

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran.

En Iriarte y Vélez Sarsfield, los jóvenes fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

