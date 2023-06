El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), Jerome Powell, planteó este miércoles que la entidad monetaria podría realizar en los próximos meses múltiples subas en las tasas de interés. “El caso más posible es que encontremos la manera de lograr un mejor equilibrio sin una recesión realmente grave. Sin embargo, creo que hay una probabilidad significativa de que también haya una recesión, pero para mí no es el caso más probable”, aseguró en un foro auspiciado por el Banco Central Europeo en la ciudad portuguesa de Sintra.

“Lo único que decidimos fue no subir las tasas en la reunión de junio, pero no descartaría movimientos en reuniones consecutivas fuera de la mesa en absoluto”, agregó Powell, dando a entender que la FED no sólo estudia una suba de tasas en los próximos meses sino en reiteradas oportunidades y de forma continuada.

El titular de la FED defendió la política monetaria de la entidad, que realizó desde marzo del año pasado hasta mayo último diez subas consecutivas de tasas llevándolas de un rango de 0 a 0,25 por ciento, a uno de 5 a 5,25 por ciento. Este mes, el organismo pausó los ajustes, pero Powell enfatizó que esto no será definitivo.

El mercado apuesta a que la FED hará dos subas de tasas de 25 puntos porcentuales cada una, antes de que termine el año. Para Powell, las medidas del banco central estadounidense están empezando a dar sus frutos con un cierto debilitamiento en la creación de empleo, aunque señaló que está tomando más de lo esperado, con una inflación más persistente.

Explicó que si bien la situación en las cadenas de suministro –una de las primeras fuentes de inflación cuando comenzó a acelerarse en 2021- está mejorando, algunas categorías de la economía, como los servicios, no están mostrando mucho progreso. Asimismo, advirtió sobre las posibilidades de que el ajuste monetario genere una recesión.