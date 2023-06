La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) convocó para el 19 de julio a una audiencia pública en la que se evaluará el pedido de la SAETA para incrementar en un 80% el costo del boleto común. De aprobarse la intención de la empresa, en Salta Capital ese incremento implicará llevar la tarifa de 61.50 a 110 pesos.

Por otro lado, la audiencia más próxima para el aumento del boleto para el transporte que está por fuera de SAETA (que solo alcanza a Salta Capital, La Caldera, San Lorenzo y el Valle de Lerma) será el 5 de julio en la localidad de Molinos.

Los anuncios de incremento ya generaron reacciones de usuarios y usuarias. Desde los movimientos sociales se manifestaron en contra del aumento. Pero también resurgió la necesidad de discutir el horario comercial corrido, que posibilitaría que trabajadores del sector paguen la mitad de boletos diarios.

El presidente de la AMT, Gustavo Ferraris, explicó a Salta/12 que el pedido de la SAETA surge de un estudio de costos que tiene un año de diferencia respecto del que se presentó en mayo de 2022. En este punto, el presidente de la SAETA, Claudio Mohr, afirmó en declaraciones públicas que la inflación interanual entre junio de 2022 y mayo de 2023 fue del 115 por ciento.

Uno de los ítems tiene que ver con el salario, ya que en el último conflicto con la UTA la Provincia se acordó disponer de fondos propios para evitar un paro de 48 horas. Mohr indicó que otros dos factores tienen que ver con dos insumos principales: neumáticos y combustible.

Desde Nación llegan los subsidios de manera mensual a las provincias: por mes se reparten 7 mil millones de pesos. “Pero este mes solo recibimos 5 mil 600 millones”, dijo Ferraris. Afirmó que desde el Gobierno nacional no se dieron explicaciones sobre la retención de los mil millones 400 que aún deben remitir. Frente a ello, ayer hubo una reunión vía zoom con las distintas provincias con el fin de hacer los reclamos pertinentes a las autoridades de transporte a nivel nacional.

Otro reclamo es el cambio en la fórmula de cálculo para los subsidios, lo que termina por complicar a las provincias. Si bien Ferraris sostuvo que existe el anuncio de un incremento de dos mil millones más para repartir en las provincias, afirmó que el “80 por ciento de los subsidios del transporte a nivel nacional se los lleva CABA”.

Quienes pretendan participar de la audiencia pública por el aumento del boleto del transporte metropolitano deben inscribirse desde mañana viernes y hasta el 13 de julio en la sede de la AMT, ubicada en calle Santiago del Estero 2245, 4to Piso, Oficina 28, de Salta Capital, entre las 8 y las 13.

Para quienes quieran participar de la audiencia prevista en Molinos, para la semana que viene, los tiempos de inscripción terminan mañana viernes.

Estudio de costos sin definiciones

Respecto de la audiencia del 5 de julio que involucra al transporte masivo por fuera de la SAETA, Ferraris explicó que las empresas suelen presentar el porcentaje del pedido de aumento directamente en esta instancia. Sin embargo, “todos los que se inscribieron tomaron conocimiento del estudio de costos”, dijo.

Una de las próximas medidas para esta región tiene que ver con la incorporación del pago del boleto a través de la tarjeta magnética en Orán (ciudad cabecera del departamento homónimo), y Tartagal (ciudad de referencia de San Martín), a partir de este sábado.

Con este sistema se prevé tener un mayor control de los recorridos de las unidades que acceden a los subsidios. “Ya está todo listo. Aunque hay algunos temas técnicos a resolver como, por ejemplo, que en la zona de frontera hay momentos en el que GPS del colectivo activa el roaming internacional”, lo cual implica mayores costos. Siempre y cuando haya conectividad en la zona, lo cual puede ser otro de los conflictos a resolver.

Horario corrido

Por costumbre, en la provincia el horario comercial suele ser cortado en franjas horarias de la mañana y la tarde. Es por ello que los empleados del sector tienen que realizar cuatro viajes, con sus pasajes, para ir y volver de sus respectivos lugares de trabajo a sus hogares.

Con el anuncio del incremento, hubo quienes consideraron que era momento de replantear el horario corrido. En Radio Nacional, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), César Guerrero, aseguró que está pendiente una reunión con el Concejo Deliberante para volver a este tema que fue discutido durante la pandemia.

“Cuando nos invitaron al Concejo dimos el okey. La Cámara de Comercio también había dicho que sí en una reunión informativa que hubo. Pero después el sector comercial tuvo diferencias en grandes tiendas de indumentaria ubicadas en calles Alberdi y Florida”, dijo. Afirmó que entre los argumentos del sector se indicaba que Salta no estaba “preparada para el horario corrido”.

Ayer en el portal Informate Salta, la representante de Comerciantes Unidos, Carol Ramos, tuvo un exabrupto. Empezó diciendo que tenía "bronca" frente a esta posibilidad y siguió: “Nos vamos a enojar los comerciantes si la Cámara (de Comercio) le da entidad a los sindicalistas, yo no me puedo sentar a hablar con mi empleada doméstica y que me diga cómo van a ser las cosas en mi casa, yo soy la dueña”. Añadió que “esto no es injerencia de un sindicato, no pueden hablar del horario de un comercio”. Sin, embargo, en esos comercios trabajan personas, que están representadas por los sindicatos.

La Cámara de Comercio de Salta no respondió ayer a las consultas de este medio. El que sí aportó su posición fue el propio Ferraris, quien afirmó que desde la pandemia se viene viendo la necesidad de “redistribuir la demanda” del transporte. Ello en tanto en la hora pico se deben preparar la totalidad de unidades, mientras que en otros horarios quedan inutilizadas.

Es por ello que su propuesta fue “sectorizar la demanda” en diversos horarios para el ingreso en escuelas, trabajadores estatales y también los del comercio. “Esto (el horario corrido), se planteó a la Cámara de Comercio y no prosperó. Pero es una discusión y hay que darla”, afirmó.