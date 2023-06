El director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), Alfredo Serrano Mancilla, analizó este jueves el panorama electoral y advirtió que en las PASO 2023 no habrá un voto que adelante la primera vuelta, tal como ocurrió en los comicios de 2019. Resaltó la figura de Juan Grabois al interior de Unión por al Patria y remarcó que parte del electorado del oficialismo no tiene afinidad con Sergio Massa.



"Las PASO en esta ocasión no van a fungir como primera vuelta, a diferencia de lo que ocurrió en 2019. En ese momento estaban muy marcadas las dos candidaturas en las PASO y, por lo tanto, podrían ser interpretadas como una primera vuelta. Esta vez, nada que ver. Porque hay tres fuerzas electorales competitivas”, enfatizó Serrano Mansilla en diálogo con Víctor Hugo Morales en la AM750.

Además, explicó un aspecto que marca la coyuntura actual y que no estaba hace cuatro años: ”Al interior de dos fuerzas electorales hay internas donde se contrastan matices y diferencias significativas. Yo creo que eso es algo relevante. La ciudadanía argentina va a votar el día 13 de agosto y que la primera vuelta será en octubre”.

Para el analista, está en juego cómo se elige al interior de cada frente electoral. Y se metió al interior de cada espacio, al afirmar que “en Juntos por el Cambio tienen dos puestas en escena distintas. Convergen en los posicionamientos ideológicos ultraneoliberales, pero hay matices”.

“En Unión por la Patria, a pesar de que se diga que existe una única fórmula, hay dos, probablemente también con muchísimas diferencias entre sí. Es el momento del debate de ideas y propuestas. Qué se va a hacer con el FMI, con el litio, con los privilegios tributarios”, siguió sobre la pata oficialista.

Luego, precisó que “cualquier potencial votante de Unión por la Patria podrá elegir qué opción prefiere". "Yo creo que hay más diferencias que nunca en modo interna. Coincidirán en que no quieren que venga la ultraderecha”, sintetizó.

Así, sobre la lista encabezada por Juan Grabois, aseguró que “tiene un piso electoral más importante de lo que el arco mediático dice". "En nuestra última encuesta de abril, presencial, en todo el país, tenemos una imagen positiva con un piso no tan lejos de Massa”, advirtió.

Por otro lado, sobre Sergio Massa, añadió que la ciudadanía que votó al Frente de Todos en 2019 hoy no tiene un afinidad total con el candidato de Unión por la Patria. "Él tiene un grado de desafección del votante del Frente de Todos, no sólo por lo que pueda pensar de él, sino porque fue presentado por un superministro y los datos no dicen eso”, remarcó.