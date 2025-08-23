En su primer partido de local desde el anuncio de que Marcelo Moretti volverá a ejercer la presidencia del club, San Lorenzo derrotó 1-0 este sábado a Instituto de Córdoba en el estadio Pedro Bidegain, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

El único gol del partido lo convirtió el juvenil Branco Salinardi en el inicio del segundo tiempo, lo que significó su primer tanto en Primera División.

Tras una marcha autoconvocada el último viernes en la sede del club de Boedo, la hinchada volvió a hacerse oír en el Bajo Flores y cantó en contra de Moretti, quien asumió en diciembre de 2023 y cuyo mandato finaliza en 2027.

Asimismo, el público sanlorencista reiteró el pedido de renuncia del titular por la cámara oculta difundida por Canal 9, en donde se lo vio recibiendo un fajo de dólares y elecciones anticipadas.

Como se volvió una costumbre en el Nuevo Gasómetro, luego de que el equipo salió a la cancha se escuchó desde las cuatro tribunas "Moretti, hijo de p..., la p... que te parió", un grito que se repitió en el entretiempo acompañado por "dirigentes, la c... de sus madres, a ver si se dan cuenta, que no los quiere nadie", como también "que se vayan todos, que no quede ni uno solo" y "dirigentes, dirigentes no se lo decimos más, si no llaman a elecciones, que quilombo se va armar".

En cuanto a lo futbolístico, el desarrollo del primer tiempo fue parejo y con pocas llegadas claras. La chance más clara del visitante llegó con un remate de Luna que se desvió en un defensor y pasó cerca del travesaño. Por el lado del local, Rattalino estuvo cerca de abrir el marcador con un potente disparo desde afuera del área.

Apenas iniciado el complemento llegó el tanto que definió el encuentro: en un corner ejecutado por Reali, Salinardi, de 18 años, ganó de cabeza y desató la euforia.

El triunfo le permitió a San Lorenzo recuperar terreno tras la polémica derrota frente a Platense, suma 11 puntos y quedó escolta de River. Instituto se mantiene 13°.

Palabra de entrenador

El DT Damián Ayude evitó entrar en temas políticos e institucionales y se centró exclusivamente en lo futbolístico: "Sé que el club tiene sus temas institucionales, pero yo creo en los roles y funciones. Prefiero hablar de lo futbolístico".

Ayude también valoró la importancia de ocupar el cargo en un club como San Lorenzo: "Es muy importante ser el DT de este club, es increíble. A veces cuesta disfrutarlo, no es fácil donde estamos", reconoció.

Consultado por su relación con Moretti, el técnico aclaró: "Estuvo dos minutos conmigo. Me preguntó cómo estaba, me felicitó por lo que venía haciendo y no mucho más. Soy muy respetuoso desde mi posición, trato de hacer bien mi trabajo. Y que Branco haya convertido nos pone contentos, él quiere mucho al club", concluyó.







