Carolina Losada terminó por dinamitar todos los puentes de la interna opositora en Santa Fe al anunciar que no va a estar con Pullaro después de las primarias que se realizan el próximo 16 de julio. “No voy a estar con Pullaro después de las PASO porque tengo diferencias éticas y morales”, disparó, lo que cayó una bomba en la UCR santafesina, donde temen que los ataques de la senadora contra el exministro desde el primer momento de la campaña reduzcan las chances de éxito electoral. El expresidente Mauricio Macri, que ayer visitó Venado Tuerto junto con la senadora, se expresó en un sentido contrario al decir que el 17 todos ya saben que deben trabajar juntos.

En una entrevista con el diario La Nación, Losada dijo que su pelea con Pullaro "no tiene que ver con lo electoral. La disputa es moral y ética. Tiene que ver con lo que pensamos respecto de cómo se maneja la policía. Yo creo que la policía no tiene que ser corrompida por el poder de turno y él tiene demasiado que explicar respecto del trato que tuvo con la policía cuando fue ministro de Seguridad", dijo.

Ante la repregunta del policía pidiendo precisiones sobre si lo estaba acusando de encubrir a policías, respondió: "Eso lo tiene que explicar él. Sí sé que hay una persona de confianza de él [por Alejandro Druetta], que está presa por narcotráfico, y que Pullaro la puso en drogas peligrosas. También sé que hay audios que lo vinculan con corromper a los policías con los ascensos. ¡Él ascendía a policías a los que les daba los resultados de los exámenes! Son audios que existen desde que él era ministro, no son nuevos", insistió.

De esa forma Losada siguió batiendo el parche con dos hechos sobre los que Pullaro, tras la primera oleada de acusaciones de Losada, respondió en una conferencia de prensa que convocó. Dijo que no volvería a hablar del tema, porque considera que estos ataques de Losada "son una estrategia de campaña porque va perdiendo en las encuestas".

En el revuelo, también la ligó el senador nacional porteño Martín Lousteau, referente de Pullaro a nivel nacional: "Yo no voy a estar con una persona con la que tenga diferencias éticas y morales. La diferencia ética y moral no sólo es respecto de su trato con la policía, sino de con quién se referencia él a nivel nacional: Martín Lousteau".

"Estamos hablando del creador de la 125 y el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. No me representa ni en lo que es ética y moralmente para la provincia, porque corrompió a la policía y tuvo personas alrededor a personas vinculadas al narcotráfico, ni tampoco con su referencia a nivel nacional, que es el autor de la 125. Yo represento a una provincia cuyo ingreso más importante es el campo, la agroindustria. ¿Voy a estar con la persona que le quiso meter la mano en el bolsillo a la gente del campo? De ninguna manera", insistió Losada.

Cuando le preguntaron sobre qué puede ocurrir el día después de la interna ante ese nivel de confrontación, la senadora respondió: "Creo que sus votantes me van a acompañar a mí si gano la interna. Estoy segura. Pullaro es más de lo mismo, lo que viene siendo. Él que no quiso, no supo y no pudo. ¿Cómo antes no pudo y ahora va a poder? Tenemos que elegir entre lo viejo y lo nuevo. Entre los nuevos liderazgos y los que ya fracasaron".

Poco después de la publicación de sus declaraciones, en Venado Tuerto el expresidente Mauricio Macri llenó de elogios a Losada, pero cuando le preguntaron por la unidad, no dejó dudas: "Todos saben, Santa Fe y a nivel nacional, que el día después hay que trabajar y creo que todos van a llevarla de esa manera a tener una competencia con altura".