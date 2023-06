Un amigo de a Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, la niña británica que fue vista por última vez en 2007 durante unas vacaciones familiares en Portugal, develó detalles escalofriantes del momento en el que Brueckner le contó sus vínculos con el caso.



En las últimas horas, el diario alemán BILD publicó una entrevista exclusiva con Helge B., el hombre que delató al potencial secuestrador de la niña inglesa, en la que cuenta cómo lo conoció, el momento en el que le confesó el crimen, y por qué tardó 10 años en denunciarlo ante la policía.



Brueckner es un hombre de Alemania que en la actualidad está imputado por cinco delitos sexuales cometidos entre el 2000 y el 2017 contra niñas y mujeres de entre 10 y 80 años. De acuerdo con datos recabados de su celular, la noche de la desaparición de Madeleine se encontraba cerca del complejo donde la familia vacacionaba.

La Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) lleva años blindando a Helge B., escondiéndolo en distintos lugares de Europa. En esta oportunidad, indica el medio, la figura clave de este caso estaría escondida en una ubicación secreta en el sur del viejo continente. Se trató de la primera vez que hablaba en público del caso: "No esperaba las dimensiones que tomó todo", expresó, y añadió: "Arruinó mi vida".

Christian Brueckner cumple una condena de siete años de cárcel por la violación de una turista estadounidense de 72 años. (Foto: AFP)

Helge B. relató haber conocido a Christian Brueckner en el estacionamiento de un bar en Portugal, y su primera impresión había sido buena. Cuando se hicieron más íntimos, algunas de las cosas que el alemán le reveló fue que tenía una manía con meterse en habitaciones de hoteles, que era un buen trepador y que entraba por balcones. “Nos empezamos a ver más a menudo. Nunca sentí que nada estuviera mal con nada. Cuando descubrí lo que realmente hacía, me quedé sin palabras”, sostuvo.

En una oportunidad en la que el alemán fue arrestado por la policía portuguesa, Helge encontró videos en su departamento con imágenes incriminatorias: en uno de ellos se veía a una anciana con los ojos vendados siendo azotada, y en otro, a una adolescente desnuda atada a una viga. En el primer video, Brueckner se quitaba una máscara y revelaba su rostro ante el lente. “Ese día supe que tipo de persona era”, lamentó.

“Helge, mantén tus manos fuera de eso. Un abogado me dijo lo mismo. No estaba seguro de lo que podría pasarme, ¡me habría incriminado a mí mismo!”, argumentó cuando le consultaron por qué no entregó ese material a la policía. Luego, reveló que un amigo se deshizo del arma de Brueckner, él vendió la cámara, y los videos terminaron en una camioneta de la que nunca más supo nada.

En 2008 se volvió a cruzar con Brueckner en el Festival del Dragón de Orgiva, España. Meses atrás se había reportado la desaparición de Madeleine McCann. “Fue difícil para mí. Yo sabía lo que este hombre había hecho”, expresó.

“Cuando nos sentamos, me preguntó por qué no había vuelto a Portugal. Le dije que desde que una niña había desaparecido allí, el lugar estaba repleto de controles policiales y eso no me servía. También me mostré confundido por no entender como una pequeña podía desvanecerse sin dejar rastro”, recordó. Brueckner, en un estado de ebriedad, confesó: “Ella no gritó”. Al día siguiente, el alemán se había escapado.

Los padres de Madeleine McCann, Kate y Gerry. (Foto: EFE)

Al tiempo de haber escuchado la confesión del presunto secuestrador de la niña de tres años, Helge entró en contacto con la Policía Metropolitana de Londres: “Tomaron mis datos personales, mi número de teléfono. Pero nada pasó. Nunca me llamaron", criticó.

En 2017, en el marco del décimo aniversario por la desaparición de "Maddie", que Helge volvió a intentar una conversación con Scotland Yard. “Tuvieron que pasar diez años para que me escucharan”, cuestionó. En 2018, además de los datos que consignó con relación a Brueckner, Hegel también fue citado por la BKA como testigo por el abuso de la anciana. Al año siguiente cruzó a Bruecker en la Corte.

Al respecto del caso de Madeleine, sostuvo: “Mi teoría es que estaba planeando un robo. Salió mal, se encontró con los niños en la habitación del hotel y secuestró a Madeleine. Probablemente, no fue planeado en absoluto. Por lo que sé de él, definitivamente lo creo capaz de algo así. Creo que la secuestró. No sé si terminó matándola”, especuló Hegel sobre lo sucedido.

A Brueckner, que enfrenta siete de años de prisión, le dedicó un mensaje al final de la entrevista: “Christian, espero que no te salgas con la tuya con esta historia, con todo lo que hiciste. Él niega que estos videos existan. Los videos existieron. Lamentablemente, hoy están desaparecidos. Pero yo los vi”.