Boca Juniors recibirá este domingo a las 21.30 (TV: TNT Sports) a Sarmiento de Junín, en uno de los partidos que le darán continuidad a la fecha 22 de la Liga Profesional.







Boca protagoniza una discreta campaña en la LPF, que contrasta con su buena producción en la Copa Libertadores, en la que avanzó sin problemas a los octavos de final y espera a uno de los ocho segundos para el sorteo será el miércoles 5 de julio.

El equipo de Jorge Almirón sumó apenas 28 puntos en el torneo doméstico, quedó a una distancia sideral de River (50) cuando apenas restan seis fechas para el final, no gana desde hace más de un mes y en su última presentación fue goleado en Mendoza por Godoy Cruz.



El entrenador diagramó un equipo que tendrá dos variantes: Nicolás Figal reemplazará en la defensa a Nicolás Valentini y Esteban Rolón sustituirá en el mediocampo a Martín Payero, quien el último viernes finalizó su contrato con el club y regresará al Middlesbrough de Inglaterra, dueño de su pase.



Su rival, Sarmiento, tiene también 28 puntos, viene de golear a Atlético Tucumán en Junín y su apuesta es mantener la categoría; en la tabla de promedios supera a cuatro equipos: Platense, Banfield, Instituto de Córdoba y Arsenal.



El DT Israel Damonte no podrá repetir la formación que se floreó ante los tucumanos. El arquero Sebastián Meza culminó su contrato que vencía el 30 de junio y regresó a Huracán, club dueño de su pase; en su lugar estará José Devecchi, quien no había atajado este año en la Liga Profesional.



Duelo de urgencias en Avellaneda

Independiente y Huracán, sumergidos en el fondo de la tabla, se enfrentarán este domingo desde las 15 (TV: TNT Sports) en Avellaneda con la urgencia de una victoria que los aleje de la amenaza de perder la categoría mediante la tabla anual, por la fecha 22 de la Liga Profesional.





Independiente llega de sufrir una cachetada en Santa Fe con una inapelable derrota ante Unión (3-0).

El equipo de Ricardo Zielinski muestra una cara muy diferente cuando sale de casa y ello le impide despegar de los últimos puestos. En Avellaneda, en cambio, está invicto con el "Ruso": tres victorias y dos empates.



Huracán transita días complicados: la eliminación de la Copa Sudamericana puso fin al ciclo de Sebastián Battaglia (cuatro empates, cinco derrotas) y destapó una interna en el plantel.



El Globo no gana desde el 28 de abril, cuando se impuso 2-1 sobre Arsenal en el Tomás Adolfo Ducó. Su última victoria de visitante ocurrió ante Defensa y Justicia (4-2), el 27 de enero, en la primera fecha de la LPF, todavía en tiempos de Diego Dabove.



Ante el Rojo estará dirigido por la dupla interina Claudio Cabrera-Marcelo Broggi. En las próximas horas asumirá Diego Martínez, ex entrenador de Tigre.



La Academia va a Santa Fe

Racing Club, que a nivel internacional se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores primero en su grupo, intentará trasladar ese buen rendimiento a la Liga Profesional cuando visite desde las 17 (TV: ESPN Premium) a Colón, en Santa Fe, por la fecha 22.





La Academia culminó el pasado miércoles su participación en el Grupo A de la Libertadores goleando a Ñublense de Chile. En ese cotejo ante los chilenos despidió a Matías Rojas, autor de un gol y el mejor jugador con el que contaba el DT Fernando Gago; el paraguayo culminó su contrato con la entidad de Avellaneda, no renovó y seguirá su carrera en Corinthians de Brasil.



Mala campaña lleva Racing en la LPF con apenas dos triunfos en las pasadas 12 fechas, ubicándose 15° a 23 unidades del puntero River y a cinco de la zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2024.



El Sabalero que dirige Néstor Gorosito está 19° con 24 unidades y suma cinco jornadas sin derrotas, aunque con apenas un triunfo.



Un bravo clásico cordobés

Instituto y Belgrano protagonizarán este domingo a partir de las 19 (TV: TNT Sports) en el estadio Mario Alberto Kempes uno de los clásicos del fútbol cordobés, en el marco de la fecha 22 de la Liga Profesional, en un encuentro que promete un gran marco de público, puesto que habrá hinchas de ambos equipos.







Si bien se trata de un clásico, el presente de ambos es diametralmente opuesto. Belgrano está en el lote de los equipos de arriba con 37 puntos y la pretensión de clasificarse para algunas de las copas internacionales de 2024.

El entrenador Guillermo Farré hará un cambio: Fabián Bordagaray en reemplazo del expulsado Franco Jara, para acompañar en la delantera a Pablo Vegetti, goleador del campeonato con 13 tantos.



Instituto pelea por la permanencia en Primera División, tiene apenas 22 unidades y una campaña que lo hizo cambiar de entrenador, con el despido de Lucas Bovaglio y su reemplazo por Diego Dabove.



En el historial entre ambos en la máxima categoría jugaron apenas tres veces con dos triunfos del Pirata y uno de la Gloria.



Un agobiado Banfield recibe al Bicho

Banfield, angustiado por la concreta posibilidad de perder la categoría, será local de Argentinos Juniors, uno de los clasificados para los octavos de final de la Copa Libertadores, en otro partido a jugarse desde las 19.30 (TV: ESPN Premium) por la fecha 22 de la Liga Profesional.





El Taladro se encuentra penúltimo con 18 unidades en la LPF, sólo por encima de Arsenal. Si la temporada terminara hoy, descendería por tabla anual, ya que los de Sarandí bajarían por ser el peor promedio.

Banfield no contará con su entrenador julio César Falcioni, quien fue intervenido de un cuadro de apendicitis agudo el pasado miércoles. El equipo estará a cargo de la dupla Omar Píccoli-Julio Barraza.



Argentinos Juniors vive otra realidad. El equipo de Gabriel Milito está octavo con 33 puntos en la LPF, en zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2024 y esperando el sorteo en la Conmebol para saber que rival tendrá en octavos de final de la Copa Libertadores.



Tigre recala en Florencio Varela

Defensa y Justicia recibirá en Florencio Varela desde las 19.30 (TV Pública) a Tigre, por la fecha 22 de la Liga Profesional.





Defensa viene de perder ante River y Argentinos Juniors. El equipo de Julio Vaccari está octavo con 33 unidades, pero en la Copa Sudamericana venció el pasado jueves a Millonarios de Colombia de local, ganó el Grupo F y avanzó a octavos.



El arquero Ezequiel Unsaín se despidió ante los colombianos para irse a jugar a Necaxa de México. En su lugar irá el veterano Enrique Bologna, de 41 años, ex Banfield, Racing y River.



Tigre cortó una serie negra de siete cotejos sin ganar en la fecha pasada al triunfar como local ante Vélez en el debut de Juna Manuel Sara como DT en lugar de Diego Martínez.



El equipo de Victoria perdió de visitante frente a San Pablo (0-2), pero quedó segundo en el Grupo D de la Copa Sudamericana y en 16vos de final jugará ante Libertad de Paraguay.