Con la presencia del veterinario Carlos Cossia y agrupaciones proteccionistas de la ciudad, la vicegobernadora Alejandra Rodenas acompañó la actividad, en la que más de 100 perros y gatos fueron inoculados este domingo en el Parque de España en el marco de la Primera Jornada de Vacunación Pública Gratuita para la Salud Animal.

Rodenas, precandidata a diputada provincial que encabeza la lista “Unidad Ciudadana” que lleva como pre candidato a gobernador a Marcos Cleri, expresó: “Vamos a seguir trabajando en este tipo de jornadas y próximamente se definirá una nueva fecha y lugar para la segunda edición”.

La actividad se desarrolló en las escalinatas del Parque España, y a cada asistente se le otorgó el carnet de vacunación para seguir llevando adelante los controles correspondientes. Además, se sortearon 20 bolsas de alimento para las mascotas. Cossia, luego de que fueran vacunados más de 100 perros y gatos, señaló: “Llevo 51 años haciendo esto y siempre resalto el rol de los proteccionistas, porque ahí es donde está el amor verdadero por los animales”.

El profesional, además, celebró el trabajo de los proteccionistas y también reconoció la colaboración, que siempre es necesaria: “Hoy, nuestra vicegobernadora y candidata a diputada provincial, está presente y no porque estemos en tiempos de campaña. Ella hace mucho tiempo que viene acompañando con la donación de alimentos a las agrupaciones proteccionistas. Por eso les pido que no se olviden de aquellos que ayudan a los animales, no por interés, sino por amor”.

En tanto, Rodenas afirmó que “llevar adelante esta actividad en un lugar como el Parque España es visibilizar un trabajo que venimos desarrollando desde hace tiempo en otros puntos de la ciudad”. Y agregó: “Quiero agradecer al doctor Cossia, un profesional de gran jerarquía, que nos acompañó llegando adelante esta jornada de vacunación”. La presidenta del Senado provincial instó a seguir “fortaleciendo estas políticas públicas, sosteniéndolas en el tiempo, patrocinándolas y llevándolas adelante”, al tiempo que también agradeció a “las y los proteccionistas; el trabajo que hacen es verdaderamente un orgullo”.