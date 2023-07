Los empleados municipales de San Nicolás se sorprendieron al ver, días pasados, en sus últimos recibos de sueldo, correspondientes al mes de junio, el descuento habitual de 4,8 puntos porcentuales de aporte a IOMA, el instituto provincial que les brinda históricamente la cobertura de salud y del que el intendente Manuel Passaglia, en teoría, los desafilió, amparado en una ordenanza municipal votada a principios de marzo pasado. Los 2.500 monotributistas que le facturan al municipio son el otro frente abierto.

Semanas atrás, el intendente anunció la contratación de Avalan, ex OSPACA, en reemplazo de IOMA, avalado en un estudio de una consultora, según el cuál el 70 por ciento de los trabajadores municipales estaban disconformes con IOMA y preferían el cambio. Pero el estudio nunca se hizo público, como así tampoco trascendió el nombre de la consultora, y, como se confirmó el lunes, los trabajadores del municipio siguen aportando a IOMA, sus credenciales permanecen activas y acceden al servicio con normalidad. Nadie sabe qué ocurrirá más adelante: las credenciales de Avalian están impresas y guardadas en la Municipalidad. ¿Estarán esperando "un momento más oportuno" para activarse? Quién sabe. En el medio, hay una campaña electoral en pleno desarrollo.

Tras consultar con expertos del sistema de salud, Buenos Aires/12 concluyó que la privatización impulsada por Passaglia no era un gran negocio desde el punto de vista comercial. Los salarios de los trabajadores son bajos y hay, en la cartera, alrededor de 80 pacientes crónicos con alto consumo, a punto tal que IOMA cubrió en 2022 prestaciones por 140 millones de pesos por encima de lo recaudado. De manera que la motivación era básicamente de carácter político.

Poco después del mediático anuncio de la ruptura con IOMA, Passaglia acordó jugar para Bullrich en la interna del PRO, a pesar de la relación que unía a su padre, Ismael, con el precandidato a gobernador de Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli. Según fuentes locales, la expectativa de Manuel Passaglia era completar la fórmula de Grindetti como candidato a vice, pensando en una victoria que lo depositara en la banca que tiene a cargo el manejo del Senado bonaerense.

Pero las cosas no salieron como esperaba. Ese lugar finalmente lo ocupa el intendente radical de Trenque Lauquen, Miguel Fernández. Y tampoco irá por la reelección en San Nicolás: el candidato de la familia será su hermano, Santiago. Manuel tiene acuerdos para integrarse a algún ejecutivo que para concretarse requieren, primero, un triunfo electoral. Hoy, su futuro inmediato es incierto.

Los frentes internos

La decisión de Ismael de cambiar de candidato obedece a la necesidad de “refrescar” ante reclamos y malestares cada vez más persistentes. Uno de ellos son los monotributistas que la Municipalidad contrató de manera precaria durante su gestión, que en estos años recibieron múltiples promesas de pase a planta nunca cumplidas. Ahora que el gobierno local entra en la recta final y el tiempo para regularizar su situación se acaba, el malestar con el intendente crece.

“Los monotributistas, precisamente por la precariedad de su condición, no suelen manifestarse ni reclamar para visibilizar sus demandas, pero eso no significa que no las tengan. O que no voten. Son 2.500, multiplicado por 4, que es una familia tipo, 10 mil, en un padrón de 80 mil votantes, no es poco”, explica una fuente cercana a los trabajadores precarizados.

Consciente del elevado costo económico, político y hasta jurídico de su atropellada decisión, el intendente instruyó al área de recursos humanos del municipio a ofrecer retiros voluntarios a los trabajadores con enfermedades crónicas, ya se trate de ellos mismos o de integrantes de su grupo familiar.

Como oportunamente contó este medio, la modalidad consiste en presentarse por sorpresa en el domicilio particular, presentar un acuerdo impreso, por un monto que duplica la indemnización legal y presionar para que firmen en el momento. Hasta ahora, consiguieron muy pocas desvinculaciones, pero nadie subestima la capacidad de presionar del intendente.

Por otro lado, y a pesar de la resolución a su favor de la regional local del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, no se revocó el traslado del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Municipales (SUTM), Rodolfo Cecchi, que fue enviado a la delegación Conesa, a 35 kilómetros tanto de su domicilio particular como de su lugar de trabajo habitual. Tanto Cecchi como Rubén "Cholo" García, titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), donde revista el SUTM nicoleño, calificaron la medida de persecutoria y antisindical.

Cecchi es quien encabezó la defensa del derecho a la salud de los trabajadores, que choca con la decisión anti-IOMA de Passaglia.