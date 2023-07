En su parte final, las negociaciones del ministro de Economía, Sergio Massa, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se tensaron con mensajes y condicionamientos cruzados que calientan el escenario mientras siguen dándose las charlas técnicas. El organismo pidió, sin éxito, una devaluación y correciones más de fondo, pero el pre candidato presidencial rechazó la opción y se buscan salidas alternativas en las mesas con los negociadores de ambas partes.

En ese contexto, Massa eligió dos movidas conjuntas: la primera, exponer en público cómo el FMI condiciona el manejo económico del país; la segunda, empezó a llevar a los barrios una explicación clara de cómo el Gobierno de Mauricio Macri tomó el crédito y dejar en claro que la idea del Gobierno es "sacarnos de encima a los que nos condicionan".

Mientras participaba ayer en la reunión de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales del Mercosur, que se celebra en la provincia de Misiones, Massa publicó en redes sociales un video en el que explica, en una de sus recorridas de campaña barriales, la responsabilidad del macrismo en la toma del crédito. Lo hace con una especie de cuento amable para la escucha y comprensión de un público no habituado a cuestiones técnicas de las deudas con organismos multilaterales.

Macri, el "tío vago"

El primer mensaje se vio en Tik Tok. Allí Massa cuenta, rodeado de vecinos de San Martín, que "yo les ponía el ejemplo, que se los llevo a la práctica porque es lo que vive la gente en los barrios. Es como si el tio de la familia hubiese tomado una hipoteca con el prestamista del barrio. Y entonces, el prestamista cuando te viene a cobrar siempre te pide algo más. Un día te pide una cosa, otro dia te pide otra, eso es el Fondo", arranca relatando el funcionario en un video de un minuto 30 de duración.

A continuación, agrega que "...y la verdad es que hace cinco años, el tio vago de la familia se fue al prestamista, tomó la hipoteca, la plata se fue de la Argentina y eso para la Argentina hoy es un problema que genera la faltante de dólares". La figura del tío vago refiere a la decisión de Macri de acudir a un prestamista de última instancia, como los es del FMI, para sostener entonces su gobierno, acechado por la caída del PBI y la falta de divisas. En aquel 2018, Macri le ordenó al ex ministro Nicolás Dujovne que tome los 45 mil millones de dólares del organismo, el préstamo más grande en la historia del país y del propio organismo. El crédito, en realidad, era de 57 mil millones, que se frenaron por pedido del presidente Alberto Fernández, ni bien fue electo.

En el video, Massa -que seguirá hoy en Misiones y cruzará al Brasil para verse con Lula Da Silva- sigue detallando que, en este esquema con el Fondo en la economía, "ni siquiera sos el dueño, sos vos mismo (el que no puede definir) en qué gastas la plata como gobierno, en qué momento podes achicar o ampliar la cantidad de (dinero) circulante que tenes.. dependes de otro". Ante algunas preguntas de los vecinos, el pre candidato de Unión por la Patria (UP) asegura en el tape que "es decir que, en los próximos cinco años, vamos a recorrer este camino de juntar los dólares para hacer un país libre y no depender de nadie, y sacarnos de encima a los que, de alguna manera, te condicionan, porque son como el prestamista del barrio".

A renglón siguiente, el titular del Palacio de Hacienda relató que "todos los días te van poniendo nuevas condiciones, exigiendo mas cosas. Lo que plantean en el fondo es perdida de soberania, es no tener más Patria, no tener más Nación".

En la mesa, pero con pelea

Fuentes del propio organismo que comanda Kristalina Georgieva admiten que la negociación sigue en buenos términos, pero la posición del organismo, que Massa rechazó de plano, es la de una devaluación en partes, que no sólo destruiría aún más el salario sino que sería un golpe en plena campaña.

En paralelo, diferentes negociadores afirman que el Fondo pidió también subir retenciones a las exportaciones para poder cobrar su parte. Otra propuesta rechazada por el Gobierno, que ahora tiene en la mesa un tema que se charla, que es el potencial exportador de Argentina como fórmula para garantizarle al organismo cobrar, pero sin afectar los números del país.

En este contexto, los tiempos apremian: en una semana vencen otros 2300 millones de dólares, Argentina ya pagó hace unos días 2700 millones con DEGS y Yuanes, y se espera ver a qué tipo de pacto se llega respecto al adelanto de fondos de todo el año y, sobre todo, cómo se pagará ese monto.