Llegó el día después. La derrota del peronismo en las elecciones sanjuaninas inscripta en el veto de la Corte Suprema, le permitió al Juntos por el Cambio anexar el domingo una nueva provincia para quedarse con la estratégica franja cuyana.



La oposición celebró en las redes y las calles de San Juan. El electo gobernador Marcelo Orrego, todavía afónico por el baile, salió temprano a nacionalizar el inesperado resultado al anticipar estar convencido de un seguro triunfo de JxC en las nacionales y volvió a encuadrarse en las PASO del lado de Horacio Rodríguez Larreta. Del otro lado, el oficialismo tuvo pase de facturas internas. El espacio de Sergio Uñac cargó duro contra el aparato de intendentes que “no le puso tantas ganas” como en las elecciones del 14 de mayo. Pero aún así, desde allí y desde el gobierno nacional, cargaron culpas en la jugada de la Corte Suprema de Justicia en la provincia.

El más enfático en esa postura fue el secretario de la unidad de gobierno sanjuanina, Luis Rueda. Primero dedicó un mensaje a José Luis Gioja y otro a la estructura del partido local. Dijo: “Durante la campaña había algunos comentarios de que algunos candidatos del 14 no estaban con las mismas ganas”. Y añadió: “Hemos perdido todos. Así como el 14 festejamos, ahora somos participes de una derrota todos”. Y refiriéndose al veto supremo sobre la candidatura de Sergio Uñac, señaló: “Lo de la Corte nos pegó fuerte porque nuestro candidato era Sergio. Hubo que replantear en poco tiempo otra campaña”.

En esa última línea salió a marcar la cancha temprano Agustín Rossi, jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria, quien de paso subrayó el daño que representa para el peronismo ir dividido a una elección. “Indudablemente el fallo de la Corte impidiendo la candidatura de Sergio Uñac y tomando la decisión el propio gobernador de convocar en la fecha que estaban previstas las elecciones el resto de las categorías, menos la del gobernador y vice, pareciese que ha tenido algún tipo de impacto”, dijo. El reemplazo de Uñac por su hermano, senador y dirigente político histórico del peronismo, no parece haber sido el problema para retener los votos, explicó. Y dijo: “Ciertamente cada vez que el peronismo va dividido en un proceso electoral ofrece ventajas. Es matemático”.

Orrego dio entrevistas durante el día a medios nacionales y locales. En las primeras declaraciones, tal como hizo el domingo pegado a Larreta, agradeció a todo el espacio sin olvidarse de Patricia Bullrich. Recordó que ella lo visitó en la previa a las elecciones de mayo. Y sobre el presente, aclaró: “Los tiempos han cambiado y nos encuentran en medio de una interna. Mis candidatos van a estar en la lista de Horacio, estamos en ese lado, pero con Patricia tengo una relación de respeto y cariño. Ella me ha venido a apoyar, no puedo ser desagradecido con quienes han venido”.

Orrego recibió saludos de todos y todos se subieron a la foto: desde Larreta que voló con Gerardo Morales y Martín Lousteau para celebrar apenas terminado el impactante conteo del domingo hasta Mauricio Macri con un tuit y Alfredo Cornejo y María Eugenia Vidal con sus mensajes.

En la provincia, habló con Uñac por la transición, enfatizó que no “co-gobernará” y esperará al 10 de diciembre a que el actual gobernador termine el mandato para la asunción. También envió mensajes internos hacia los lados del río en un partido que no tiene fácil: en mayo, el peronismo ganó 14 de las 19 intendencias en juego y además se quedó con el control de la Cámara de Diputados con lo que ahora Orrego quedará obligado a articular. "No vengo a cambiar nada de lo que funciona bien", dijo. Y en cuanto a los cambios que busca, que incluyen eliminar la ley de lemas, dijo: "No creo que un diputado quiera ir en contra de la gente, voy a charlar con todos los sectores. Yo soy diputado nacional y he aprobado proyectos opositores que tienen que ver con solucionarle la vida a las personas".

Las claves de la elección



El espacio referenciado a nivel nacional en Juntos por el Cambio ganó más departamentos que en mayo. Una de las claves de la victoria fue el cordón del Gran San Juan. El 14 de mayo, habían conseguido un indicio: le arrebataron al peronismo la intendencia de la capital donde Susana Laciar le ganó al oficialista Emilio Baistrocchi. Esta vez la oposición también se quedó con los departamentos vecinos: Rivadavia y Santa Lucía, y el departamento de Sarmiento pegado a la frontera con Mendoza. En capital, Orrego sacó 59,6% de los votos y Unidos por San Juan reunió el 32,3%. En Santa Lucía la victoria fue más contundente con 66,1%, en Rivadavia se repitió con 56,8% y en Sarmiento sacó la mayor diferencia con 67,3%.

Además, el espacio alienado a JxC sumó otros dos departamentos vecinos a la capital: 9 de Julio (53,5%) y Rawson (48,2%). Y otros cuatro: Iglesia (52,8%) Caucete (52,8%) Valle Fértil (51,2%) Angaco (50,1%).

¿Cómo impactó el desdoblamiento? Para oposición y oficialismo parece determinante. Para unos porque el aparato del partido no movilizó. Para otros por otros motivos: “Ha sido una elección distinta, por primera vez en 40 años se votó solo la categoría de gobernador y vicegobernador, habiéndose ya votado los otros cargos”, dijo Orrego. Y cargó contra la ley de lemas. “Es la ley de la trampa, retrógrada y antigua, lastima la democracia. En esta oportunidad, a la gente se le simplificó, con 10 boletas, y la gente eligió. En mayo, no estábamos preparados materialmente, faltaban pupitres para la cantidad de boletas que había. Una situación extraordinaria que terminó simplificando el camino para que se diera para este lado”.



El calendario que se viene



San Juan es la segunda provincia que consiguió JxC tras el cambio de signo en San Luis. Hasta ahora, revalidó también en Mendoza y Jujuy, tiene Corrientes y busca preservar el territorio porteño. Las próximas disputas se darán, en cambio, en provincias del oficialismo que JxC busca ganar.

El 16 de julio habrá PASO en Santa Fe con internas calientes en los dos frentes. El oficialismo va con cuatro candidatos: Marcelo Lewandoswki senador y candidato de Omar Perotti; Leandro Busatto de Agustín Rossi; Marcos Cleri de La Cámpora y Eduardo Toniolli del Evita. JxC lleva a Maximiliano Pullaro por Larreta y Carolina Losada por Bullrich, enfrentados en una interna de alto voltaje cuyo resultado será un test para las nacionales y un escenario para entender cómo el espacio saldará la tensión interna para prepararse para la elección general, que en Santa Fe está prevista para el mes de septiembre.



El 30 de julio vota Chubut. El oficialismo llega con un único frente a diferencia de 2019, pero la oposición lo hace con la victoria de 2021. Por JxC compite Ignacio Torres, cabeza de boleta y de la victoria de 2021 con respaldo de Bullrich y Larreta. El peronismo va con Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre.



En agosto, se juegan las PASO de Nación y entre otras, vota Entre Ríos donde Rogelio Frigerio va contra el candidato de Gustavo Bordet e intendente de Paraná, Adán Bahl.