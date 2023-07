Mariela Flores, madre de Joaquín Sperani, el adolescente asesinado en Córdoba, habló después de que el cuerpo de su hijo fuera encontrado en una casa abandonada a 100 metros de su escuela, en la ciudad cordobesa de Laboulaye. Un amigo de la víctima y de la familia, de 14 años, confesó en las últimas horas haber cometido el crimen. “Es un psicópata”, afirmó Mariela.



“Era amigo de toda la vida de Joaquín, hicieron la primaria juntos, cumpleaños. Como familia íbamos al campo de ellos. No había nada que nos llamara la atención", contó la madre de Joaquín, en diálogo con Radio Continental.

Su hijo estaba desaparecido desde el jueves y, en los últimos días, su compañero de la escuela confesó haber cometido el homicidio. "Dijo que lo mató con un golpe en la cabeza", señaló Mariela.

Después, en declaraciones a C5N, la mamá de la víctima afirmó: "Este psicópata lo que hacía era embarrar la cancha para no llegar al cuerpo de Joaquín. Es un cínico. Yo quiero cadena perpetua, a mí no me interesa que tenga 14 años". Además, la mujer dijo desconocer si el joven actuó sólo o si contó con la ayuda de “alguien más" por la forma en "cómo fue golpeado Joaquín".

En la última movilización que realizaron amigos y familiares en Laboulaye, Mariela admitió tener el "presentimiento” de que el autor del crimen “no fue solo él” (el amigo de Joaquín) y que “puede haber alguien más” involucrado en el crimen. En ese sentido, pidió que "se investigue más, que haya imágenes desde que salió de la casa hasta que llegó a la escuela y hasta el momento del crimen, todo”.

“Acompáñenme, porque yo necesito saber qué pasó con mi hijo. Que se hagan responsables, porque mi hijo fue a la escuela. Hoy fue Joaquín, un chico sano, pero no quiero que esto quede acá. Lo que haya que investigar, que lo hagan, porque en la casa donde encontraron a Joaquín hay algo más”, agregó en declaraciones a la prensa.

La autopsia reveló que Joaquín sufrió más de 10 golpes en la cabeza

Este lunes se conocieron los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Joaquín, que arrojaron información clave para la investigación. La causa de muerte fue traumatismo de cráneo, tanto en la parte frontal como posterior, lo que le provocó la muerte en el acto.

Según los datos del peritaje realizado en las últimas horas por la forense Ana Laura Peiovich en la localidad de Río Cuarto, Córdoba, el chico recibió más de 10 golpes en la cabeza con objetos contundentes

Su madre, Mariela, recordó que su hijo "era bueno, un chico sin maldad, dócil, un amor de persona". El padre de la víctima, Martín Sperani, dijo que "no hay palabras" para describir lo sucedido y recordó que, para ellos, el ahora acusado "era uno más de la familia" y sus padres "también".

