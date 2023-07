El presidente del Directorio de YPF Litio y el exministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, analizó este martes por AM750 el futuro de la explotación de litio en el país, clave en la producción de las baterías eléctricas, entre otras cosas y dijo que la extracción del mineral no se puede hacer sin consenso con las comunidades originarias.



Consultado sobre la situación social y política en Jujuy, donde el gobernador Gerardo Morales reformó la constitución de la noche a la mañana y avanzó sobre el derecho de los pueblos originarios a sus tierras para facilitar la producción minera, el exministro advirtió que “no se puede participar de la industrialización del litio si no hay consenso social”.

“YPF tiene 100 años de explotar gas y petróleo y siempre lo hizo de acuerdo con las comunidades. Y llevó desarrollo y construyó con el desarrollo humano. No se puede participar de la industrialización del litio si no hay consenso social”, comentó por AM750.

A lo que sumó, con la noticia todavía fresca de la brutal represión en Jujuy tras la cuestionada reforma: “Si no se puede discutir qué se hace con el recurso, está destinado al fracaso. No se los puede dejar de lado en la práctica. Hace falta más diálogo. Todo va con el consenso social”.

“Donde no hay consenso, no se puede ir. Me parece que es muy importante que esté presente una empresa del Estado, que tiene responsabilidad social y que no va a intervenir en este contexto de que es con las comunidades. Es importante que YPF aparezca como jugador en este contexto del litio”, concluyó sobre este tema.

Baterías industria nacional

El gobierno de la Nación compró litio catamarqueño, extraido por la minera Livent para el desarrollo de baterías dentro del pais, un paso fundamental en el agregado de valor sobre la extracción del mineral.

En diálogo con Catamarca/12, la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, indicó que se trata de “desarrollar toda la cadena de valor alrededor de la actividad minera, una prioridad absoluta que nos fijó Sergio Massa”.

En este sentido, la ministra destacó: "Este es un ejemplo concreto de que una coordinación virtuosa entre las provincias, las empresas privadas y el gobierno nacional, respaldada por decisiones políticas firmes, genera resultados beneficiosos para nuestro país".

