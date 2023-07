Donde caen los sueños, la muestra que expone la artista, médica y ex presa de la dictadura Laura Inés Kornblihtt desde principios de mayo en el Museo Malvinas, recibirá este viernes a las 15 horas la visita de León Gieco. El rosquinense no solo recorrerá el resultado de la labor que Kornblihtt realizó con cuadros al óleo, maderas, telas, diarios viejos, cartas y todo tipo de materiales desechados “para que tengan una segunda vida”, sino que coronará la jornada con un concierto del que participarán también la cantautora argenmex Carla Rivarola; el bajista Antonio Druetta; el guitarrista Diego Smolovich y David Tagger, que cantará y tocará armónica en el tema “En el fondo del mar”.



“Esta invitación es muy especial para mí. Poder compartir escenario con León, quién es mi ídolo desde que tengo uso de razón, es cumplir uno de mis máximos sueños”, dice Tagger, músico y productor nacido en La Boca, donde filmó junto a Gieco el videoclip de la canción que los une. Smolovich, por su parte, interpretará “La poesía es un arma cargada de futuro”, tema basado en un poema del español Gabriel Celaya, con música de Paco Ibañez. “Quizás hagamos una con León… es importante estar cerca del trabajo artístico de Laura, por la impronta que tiene de considerar en su arte el paso del tiempo no como deterioro sino como historia y, yo agregaría, aprendizaje”.

Laura Kornblihtt inauguró su muestra a comienzos de mayo (Imagen: Adrián Pérez)

La presencia de Gieco tiene su motivo central en que la médica tomó el nombre de una de las canciones que éste compuso junto a Luis Gurevich para bautizar su trabajo. La pieza es una de las once que puebla Orozco, disco que León publicó en 1997, y su sintonía con la muestra de Kornblihtt, pasa por su incitación a repensar la historia. El “Me voy, me voy, recordando los tiempos (…) donde se apaga el fuego / como un milagro que se llenó de historias / escritas con el corazón”, que contiene su letra coincide con la intención de la artista, vinculada a hurgar en huellas del pasado a través de manchas y objetos. “Busco reencontrarme con la historia de los objetos. En verdad, podría ir a la ferretería y comprar chapas o maderas, pero eso no me entusiasma ni me inspira, porque en los objetos oxidados está el paso del tiempo. Y el tiempo no significa algo en contra o en perjuicio de los materiales, sino algo de historia, de memoria, de huella. Los materiales descartados en lo cotidiano tienen una segunda vida”, dijo Laura a Página/12 al momento de inaugurar su muestra.

Además de artista abstracta, Kornblihtt es doctora en medicina e investigadora de la división Hematología del Hospital de Clínicas. Ayer -un ayer tan lejano como abril de 1975- fue detenida cuando militaba en un grupo de base en la Facultad de Medicina y estaba embarazada de cinco meses de su primera hija. Tras permanecer presa un tiempo en la cárcel de Devoto, pudo salir del país y se instaló en Milán, Italia, donde residió hasta 1980, años en que se mudó a Nicaragua para vivir tres años más, y retornar al país a fines de 1983.