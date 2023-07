Seguimos luchando. Lxs docentes estamos aquí en pos del objetivo de mejorar nuestro salario. Se cumplen 34 días que permanecemos fuera de nuestras casas, al costado de las rutas, comiendo de ollas populares, y hace más de una semana que acampamos frente al Complejo Ministerial de Educación, una de las últimas acciones que llevamos adelante para poder tener una respuesta favorable. Hace más de un mes que estamos a la intemperie reclamando por lo que nos corresponde, sin dar clases, y a la vez preocupadxs también por nuestras niñas y niños. Pero no podemos dejar pasar la oportunidad de haber tenido el valor y el coraje de unirse toda la provincia en este pedido, que ya nos venía apretando los talones a todos los docentes. Como sabrán muchas personas, las y los jujeños somos bastantes retraídxs en muchísimos aspectos, pero esta vez hemos salido a las calles para que nuestras voces se escuchen, con gritos de lucha y también de formas creativas, porque así es mi Jujuy querido, lleno de cantos, de poesía, y así es nuestro reclamo, genuino, verdadero y auténtico.



****

La situación de conflicto sigue porque el pueblo también se ha levantado contra la reforma anticonstitucional, algo en lo que lxs docentes dimos el puntapié cuando ya estaba en las últimas instancias. Quisimos que el pueblo abra los ojos para que sepa qué le podía esperar a partir de esta reforma, que viola muchísimos derechos. El pueblo del norte jujeño está apostado firmemente en esta certeza, porque la reforma le está tocando de cerca, y en estos momentos la gente está siendo desalojada. Ese territorio es explotado hace años y nuestros pueblos originarios vienen alzando sus voces, pero esta vez con la ayuda docente pudieron hacer que todo Jujuy y el país se entere de las tratativas internacionales que tiene el gobierno provincial.

****

Lxs docentes de San Pedro sostienen el acampe en red de cuidados

Si bien algunos gremios que se han unido en el camino de nuestro pedido arreglaron sus salarios en paritarias y muchos otros lograron hacer sus acuerdos, la lucha docente sigue en pie porque sin duda somos los más oprimidos. No sabemos por qué somos a quienes menos remuneración quiere aportar el gobernador Gerardo Morales, ni entendemos qué tiene contra la docencia. Aún desconocemos cómo será la mesa técnica que pedimos para discutir, evaluar y destrabar la situación. Estamos en ese tire y afloje, cuando lo que queremos es volver a las aulas, pero estamos preocupadxs porque nos amenazan todo el tiempo con descontarnos, cuando el paro y la posibilidad de reclamar son nuestros derechos. Mientras tanto nos sostenemos como organización para la permanencia y sus tareas diarias, desde recibir y distribuir la comida, hasta los traslados de nuestros lugares de origen a la capital provincial. Nos separan distancias de más de 60 kilómetros, sumadas a la altura del mes que complejiza nuestra economía. Recibimos donaciones de alimentos, de mercadería, de artículos de limpieza, más los aportes que muchxs de nosotrxs sacamos de nuestros propios bolsillos para sustentar las necesidades de las compañeras y los compañeros.

****

Más del 80% de la docencia está compuesta por mujeres, por lo que su intervención en cada una de las actividades es superadora. Nunca dejamos de intentar todas trasladarnos hasta la capital, arreglándonos para pagar los pasajes. Desde el principio, las mamás solteras dejaban a alguna persona al cuidado de sus hijxs, organizaban sus casas, iban y volvían con gran esfuerzo. Hoy, al haber pasado tantos días de movilización y acampes, nuestras ausencias se notan y las familias reclaman. Las hijas y los hijos nos preguntan si es tan necesario que sigamos, y ahí es cuando nosotrxs tenemos que sentarnos a hablarles y explicarles que de esta lucha no podemos volver con la cabeza gacha, ni tampoco traicionando a nuestro pueblo con respecto a la reforma. Y en cuanto a lo salarial, les explicamos que debemos alcanzar lo que pedimos al principio, un salario digno, porque lo que nos ofrecen no supera el mínimo vital y móvil. Y lxs hijxs nos entienden. Las mujeres nos venimos organizando y en esta construcción hacemos respirar nuestras formas de creatividad. Ahora necesitamos sentarnos con la mesa técnica, que todo se resuelva de una vez y que conste en actas, porque el gobierno puede decir mucho pero sin un documento firmado no podemos aceptar y volver a las aulas, porque sabemos que es muy posible que eso no se cumpla. Esperamos sinceramente terminar con esto, pero que tenga un buen final.

*Docente de Nivel Inicial de San Pedro de Jujuy