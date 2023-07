Federico Delbonis hizo historia en Zagreb al ganar el punto decisivo de la serie de final de Copa Davis y darle a la Argentina su primera ensaladera de plata, que se le había negado en cuatro oportunidades. Delbonis le ganó de forma contundente a Ivo Karlovic por 3 a 0 (6-3,6-4 y 6-2) en el partido más importante de su carrera para cerrar una serie que al inicio de la última jornada encontró al seleccionado nacional 2 a 1 abajo en la serie. El día histórico comenzó con una sufrida victoria de Juan Martín Del Potro por 3 a 2 frente a Marin Cilic, tras ir perdiendo dos sets a cero.

"No lo puedo creer. Cuando vi que esa pelota se iba, se me vinieron 500 cosas a la cabeza por todas las cosas que pasamos, pero, por suerte, la copa va para casa", relató Delbonis minutos después de ganar 40-15 el game definitivo, por un error no forzado de Karlovic. "Es el partido de mi vida", celebró Delbonis y recordó lo difícil que fue esperar su turno mientras Del Potro remontaba su partido frente a Cilic.

El tandilense, quien había ganado el viernes el único punto para el equipo nacional, dio vuelta un partido que se le hizo cuesta arriba al iniciar dos sets abajo frente a Cilic. Delpo se recuperó luego de perder los dos primeros sets por 7-5 y 6-2, y ganó el tercero por 7-5, el cuarto por 6-4 y el quinto por 6-3. Así, Del Potro empató la serie y le abrió la puerte de la historia a Delbonis.

"Mejor cierre no le puedo dar al año. Además, con mi partido que fue de lo mejor de mi carrera, justo en el momento en el que la Argentina más lo necesitaba, lo pude ayudar a Fede para ganar esta copa", celebró Del Potro, en diálogo con TyCSports, por el campeonato obtenido en el cierre del año en que volvió al circuito ATP, tras una larga lesión en su muñeca, y también logró una medalla plateada en los Juegos Olímpicos de Río de Janerio. "Esta copa es la mejor sin dudas. Va a estar bien guardad, al lado de la del UsOpen y las medallas, pero es especial por el esfuerzo que hice en mi carrera".

Del Potro destacó la unida del equipo argentino de tenis y señaló que se trata de "no sólo de 4 buenos tenistas sino de 4 buenas personas". "Ganamos las cuatro series de visitantes y la Copa. Es increíble", insistió el mejor tenista argentino. Por su parte, el capitán del seleccionado argentino, Daniel Orsanic, reveló que "un montón de veces" soñó que él sería el capitán que rompería la maldición y ganara la Ensaladera de plata. "El triunfo no es sólo de este gurpo es todo el tenis argentino", destacó.

La final de la Copa Davis arratraba una maldición por la Argentina desde 1981, cuando el equipo encabezado por Guillermo Vilas y José Luis Clerc, perdió la primera final frente a Estados Unidos. Pasaron 25 años para que la generación histórica encabezada por David Nalbandian volviera a jugar una final frente a Rusia. Esa fue la primera derrota de otros dos que llegarían en 2008 como local frente a España y en 2011 otra vez frente a los españoles, pero como visitantes. Hoy, en Zagreb, Delbonis, Del Potro, Leonardo Mayer y Guido Pella, rompieron el maleficio.