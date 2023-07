El partido oficialista de El Salvador celebró este domingo elecciones internas en las que solo estaba inscripta la precandidatura del presidente Nayib Bukele, un trámite legal para buscar su reelección en 2024 en medio de un debate sobre si la Constitución prohíbe o no un segundo mandato consecutivo. La votación se realizó de manera virtual desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde y participaron los militantes que se empadronaron y recibieron un código para ingresar y votar.

"Vamos a realizar el proceso más democrático y transparente", sostuvo el partido Nuevas Ideas en sus redes sociales. La ley obliga a los partidos que pretenden participar en las elecciones de 2024 a realizar elecciones internas para definir a sus candidatos. A falta de rivales, Bukele fue el candidato del oficialismo y lo acompañó en su fórmula presidencial el actual vicepresidente, Félix Ulloa.



Una candidatura controvertida

Bukele, de 41 años, anunció en septiembre de 2022 su decisión de buscar la reelección en septiembre de 2022, un año después de un cambio de criterio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Hasta antes de la decisión de los jueces constitucionalistas, elegidos en un proceso señalado de irregular en la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista luego de destituir a sus antecesores, un presidente debía esperar diez años para intentar buscar nuevamente la presidencia.

La resolución señala que para buscar un nuevo mandato, el presidente debe pedir licencia "seis meses antes del inicio del periodo presidencial". Es decir, Bukele únicamente gobernaría los primeros seis meses de su quinto año y debería alejarse de la presidencia en enero de 2024.

Distintos abogados, incluso la Facultad de Jurisprudencia de la estatal Universidad de El Salvador, señalan que la reelección de Bukele supondría la violación de varios artículos de la Constitución, como el que señala que la persona que haya ejercido la Presidencia no podrá "continuar en sus funciones ni un día más".

Las encuestas dan como ganador a Bukele, a quien su guerra contra las maras le dio una tasa de aprobación de más del 90 por ciento de la población, pese a que esta medida recibió múltiples críticas de organizaciones de derechos humanos. Además de su combate a las pandillas, Bukele avanzó en el control del aparato del Estado. Recientemente el Congreso reformó leyes impulsadas por el gobierno para disminuir de 84 a 60 los escaños en el Congreso y redujo de 262 a 44 los municipios.

El presidente ya había consolidado su poder en 2021 con una victoria contundente en las elecciones legislativas, luego de lograr un número inédito de diputados. El partido Nuevas Ideas eligió también este domingo a los postulantes que competirán en los comicios legislativos y municipales, además de los candidatos a diputados para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Otros partidos políticos que planean presentarse en las elecciones generales de 2024 anunciaron que realizarán sus elecciones internas la próxima semana. Por ejemplo Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) presentó este domingo a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Se trata de Joel Sánchez e Hilcia Bonilla, ambos empresarios que estaban radicados en Estados Unidos y buscarán recuperar el Ejecutivo para el partido de derecha.



"No me vengan a contar cómo se desarrolla el progreso y como darle oportunidades a las personas... yo lo conozco, lo he hecho en Estados Unidos, México y El Salvador", dijo Sánchez en el acto de presentación de su candidatura. Las elecciones del presidente y los diputados del Congreso se realizarán el cuatro de febrero, mientras que las de concejos municipales y del Parlacen se celebrarán el tres de marzo.