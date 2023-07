Unión por la Patria encabeza las preferencias electorales de los bonaerenses en la categoría presidente, de acuerdo al último sondeo de la encuestadora “Zuban Córdoba”, que dirigen los politólogos Gustavo Córdoba y Paola Zuban. Además, en términos individuales, el candidato más votado si las elecciones fueran hoy, siempre de acuerdo a ese sondeo, sería Sergio Massa.

En el territorio bonaerense, que representa alrededor del 37 por ciento del padrón nacional, la fórmula Massa-Rossi suma 32,2, seguida por la que comparten Javier Milei y la negacionista Victoria Vilarroel con 19,2. Muy cerca de ellos se ubican Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales con 19, más atrás Patricia Bullrich- Luis Petri con 15,2 y Juan Grabois- Paula Abal Medina 3,4.

Las fórmulas de la izquierda suman 2 puntos y el peronismo disidente de Schiaretti-Randazzo apenas 0,7. Quedan 6,5 puntos de indecisos, un número sensiblemente más bajo que en estudios anteriores. Y apenas se reconoce un punto de voto en blanco.

La encuesta fue realizada durante la primera semana de este mes, sobre una muestra de 700 casos respetando cuotas geográficas, de género y edad y con método de recolección presencial (el menos habitual últimamente, por ser más caro, pero también más fiable), con un margen de error de 3,7 puntos.

El estudio también mide la intención de participar: 71 por ciento, casi coincidente con la media habitual en elecciones nacionales. Como señala el informe, “el 71% de nuestra encuesta afirma que es altamente probable que asista a votar. La participación electoral es algo que toda la política debería seguir de cerca, al igual que sus potenciales impactos tanto en el oficialismo como en la oposición. Y aunque se haya visto una menor participación electoral en las elecciones provinciales, esto no significa necesariamente que se repita en la elección general. Lo dicho mil veces: en elecciones provinciales o municipales se votan agendas locales, mientras que en las elecciones generales se votan agendas nacionales. Es decir, las motivaciones para votar, así como también las candidaturas, son diferentes”.

¿Tres tercios o no?

De acuerdo al estudio, Milei retrocedió en la provincia de Buenos Aires más que en el resto del país. A nivel nacional, obtendría 24,5 puntos, siendo el segundo más votado apenas medio punto por debajo de Sergio Massa.

El estudio se produjo de manera anterior y simultánea a las denuncias mediáticas y judiciales por venta de candidaturas, de manera que es probable que parte de sus consecuencias aún no hayan sido relevadas.

Sin embargo, para Zuban & Córdoba, “durante las campañas presidenciales que llevaron al poder a Trump y Bolsonaro, ambas candidaturas sufrieron episodios muy agresivos de escándalos que, si bien lograron negativizarlos en gran parte de la opinión pública, no lograron hacer mella en su base electoral. Por el contrario, contribuyeron a fidelizarla y a solidificar sus núcleos duros. ¿Esto quiere decir que es muy poco probable que Milei disminuya en intención de voto? No, no es una afirmación que seamos capaces de hacer. Sí creemos que es prudente decir que cualquier caída del candidato libertario es más bien discreta. Quienes hacen cálculos especulando con un derrumbe espectacular deberían revisar con cuidado sus estrategias”.