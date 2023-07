El candidato presidencial del Frente de Todos, Sergio Massa, aseguró este domingo que “el FMI no quería que avancemos con la obra” del Gasoducto Néstor Kirchner. “En nombre de la reducción del gasto público, el Fondo quería que lo paremos, como sucedió con buena parte de la obra pública durante el gobierno de (Mauricio) Macri. Pero para nosotros no es gasto, es inversión pública. Tomamos la decisión de avanzar y en diez meses lo logramos, porque significa un cambio para la matriz económica de la Argentina”, sostuvo durante una entrevista que brindó al canal C5N, luego de participar de la inauguración del primer tramo de la obra desde Salliqueló, provincia de Buenos Aires.

“Para la gente va a significar tener servicios de luz y gas más baratos. Para las provincias del norte del país, se traduce en no depender de si Bolivia produce o no gas, y para el Litoral tener gas corriente, que hoy no tiene”, siguió el candidato sobre los beneficios de la obra, en una entrevista en la que dejó varias definiciones sobre el Fondo, su relación con Cristina Kirchner y el futuro del peronismo.

“Si hay un objetivo que nos tenemos que poner es conseguir los dólares para sacarnos de encima al FMI, y que si en algún momento un gobierno quiere volver, no pueda hacerlo si no tiene los dos tercios del Congreso. Nunca más un acuerdo así, que nos limita tanto, que se haga para financiar fuga de capitales”, dijo. "Para poder decir, `cumplimos con ustedes, pero somos soberanos, chau´", agregó.

Respecto del debate que podría darse en campaña, Massa sostuvo que “hay dos modelos de país en juego: uno que propone país primarizado, basado en la especulación financiera, de entrada y salida de capitales; y hay otro enfocado en la producción y el desarrollo, que es el que proponemos nosotros”.

En esa misma línea, advirtió que para los próximos meses el país necesita “estabilidad macroeconómica, orden fiscal con acumulación de reservas y un proyecto de desarrollo a diez años con inclusión”. Y dijo que ese modelo era el que proponía el ex presidente Néstor Kirchner.

Consultado sobre su relación con Cristina Kirchner, Massa reveló que habla con ella “todos los días”. “Tiene un rol fundamental de cara a las próximas generaciones para marcar que lo primero que hay que defender es la patria”, agregó.

En sintonía con varios de los planteos de la vicepresidenta, el candidato de Unión por la Patria admitió que “hay que replantear el acuerdo con el Fondo, porque es inflacionario” y que “subir el salario y su participación en el producto es la mayor deuda” del Gobierno.

Massa también criticó la propuesta de algunos candidatos de la oposición que plantean arancelar la educación pública. “No estoy de acuerdo con que la universidad sea paga. No podemos tener coincidencias con nadie alrededor de esa idea. Eso es empujar a nuestros pibes a no estudiar. Cobrar es hacer que los hijos de los laburantes no vayan a la universidad”, afirmó.