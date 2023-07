El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa agradeció a los que "pagaron el Aporte Solidario" para que el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner sea posible.

"Les vamos a mandar, además, una carta con el resultado de la obra y agradeciéndoles. Porque, de alguna manera, el esfuerzo que hicieron ayuda al crecimiento y al desarrollo de la Argentina", señaló en el acto de inauguración del primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner en Salliqueló, provincia de Buenos Aires.

No obstante, apuntó a los que no pagaron la alícuota: "Y a los que no pagaron, se perdieron la oportunidad de ser protagonistas de un hito que los próximos 30 años los argentinos lo van a disfrutar".

La vicepresidenta, sentada a dos lugares, intervino antes de que terminara esta última frase con un "se lo vamos a cobrar igual (el aporte solidario)", a lo que el ministro le sonrió cómplice y replicó sus palabras al micrófono.

