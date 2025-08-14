Un megaoperativo culminó ayer con la detención de Lautaro “Laucha” Ghiselli de 31 años , actual jefe de la barra brava de Rosario Central, y de un segundo sospechoso por narcotráfico. La investigación, encabezada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), abarcó 17 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad .

El nuevo jefe de la barra canalla fue detenido en Pichincha en un operativo que llevó a cabo una brigada de la Policía Federal que fue traída desde Buenos Aires. El joven tenía pedido de captura por solicitud de la fiscal provincial Georgina Pairola, que investiga a la presunta banda conocida como Los Menores.

Los procedimientos se hicieron de manera coordinada entre el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal bajo la nueva "Ley Antimafia". También se diligenciaron medidas en domicilios de personas buscadas por narcotráfico.

Ghiselli cayó en un departamento de Salta al 2400, donde los agentes federales secuestraron una Amarok, dos millones de pesos, tres celulares, tarjetas y un carnet de socio de Rosario Central. En total fueron 17 los allanamientos, que se realizaron principalmente en el barrio 7 de Septiembre, territorio del que surgió la banda Los Menores.

A su vez, se llevaron a cabo otros 17 procedimientos y demás operativos en viviendas relacionadas a personas buscadas por narcotráfico: los allanamientos se realizaron en México al 1600; Franklin al 2600; Cerrito al 6800; Schweitzer al 7700; Ayala Gauna al 8000; González del Solar al 1200 bis; Solís al 3000; Espinillo al 4000; Viamonte al 6900; Comando 602 al 4000; Barra al 1300 bis; Salta al 2400; Martínez de Estrada al 7700, 7900 y 8000.

La aprehensión se concretó en el marco de la Ley Antimafia en Rosario, con la intervención de los fiscales regionales Georgina Pairola y Martín Merlo (Ministerio Público de la Acusación), la PROCUNAR (a cargo de Diego Iglesias y Matías Scilabra) y la fiscal Juliana González, miembro del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego del MPA.

La detención de Ghiselli también fue motivo de consulta al ministro de Seguridad de Santa Fe Pablo Cococcioni, quien confirmó que el operativo que derivó en el arresto no fue una investigación provincial, aunque destacó que “en la etapa preventiva siempre trabajamos en conjunto”.

Consultado por el recrudecimiento de la violencia, en un contexto atravesado por el narcotráfico —como el reciente asesinato de “Cascarita” Ramírez—, el funcionario señaló que estos espacios “reflejan elementos de criminalidad” y que en Rosario “llevamos 49 búnkeres derribados con la ley de microtráfico” y “muchísimas personas detenidas todos los días”.

De cara a los próximos partidos de Central como local, el ministro anticipó que los controles se reforzarán, pero dejó en claro que el costo de los operativos no debe recaer exclusivamente sobre el Estado: “Cada policía que ponemos por adicional lo paga el club, pero hay una base que pone la provincia en formar a ese agente y dotarlo de recursos. Cuando nos vemos obligados a reforzar la seguridad por inconductas previas, ese es un costo que también debemos trasladar. Vamos a cumplir igual y la seguridad la vamos a garantizar, pero debemos cuidar al resto de los santafesinos”.

El funcionario insistió en que el objetivo es “alentar conductas deportivas y empresariales responsables” y que los clubes deben asumir su parte en la organización de eventos seguros.

En tanto en otro procedimiento realizado el lunes, fue arrestado Martín David Olivero por narcotráfico. Se le secuestraron envoltorios de cocaína, teléfonos celulares, cargadores y municiones calibre 9 mm. La medida fue ejecutada por el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), bajo la coordinación de Germán Mazzoni y el fiscal de distrito Franco Carbone.

Las Fiscalías ordenaron la incomunicación de los acusados, el secuestro de todos los elementos y pericias urgentes sobre los teléfonos móviles, en el marco de una ofensiva judicial y policial que busca desarticular a las mafias vinculadas al narcotráfico y a la violencia en el fútbol rosarino.