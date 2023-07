El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, le contestó a Patricia Bullrich después de que la precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio pusiera una imagen suya en su primer spot de campaña en el marco de una enumeración de cosas que debe combatir un próximo gobierno.



“No es una novedad. Ya se les acaban los argumentos. Se les caen. No les está yendo bien. Ellos se están peleando mucho. Están viendo quién se presenta más duro ante la sociedad. Y diciendo lo que van a hacer. Lo que van a enfrentar”, puntualizó Baradel por AM750.

Y añadió en tono pedagógico: “En esos casos lo que quieren decir es que ya lo hicieron. Ya fueron Gobierno. Patricia Bullrich fue ministra de De La Rúa y le recortó el salario a los jubilados. Y de Mauricio Macri. Todo lo que le diga a Larreta con respecto al tema de los piquetes, que no controla y demás, ella tenía esa responsabilidad”.

En este contexto, aseguró que la exministra debe dar explicaciones y señaló que “todo lo que vocifera, cuando fue ministra, tampoco lo llevó a la práctica". "Sí, lamentablemente, ha hecho cosas que fueron muy malas y tiene que dar explicaciones, con lo de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado”, recordó Baradel.

“Pero, ¿por qué me pone? Porque cuando uno reclama y defiende los derechos, y aquel que tiene el poder económico no quiere escuchar, la protesta sindical, el derecho a huelga, se torna muy incómodo. Entonces toman posturas autoritarias intentando cercenar ese tipo de derechos”, terminó de cargar contra Bullrich.

Captura del spot de Patricia Bullrich

Luego, hizo un análisis en tono más general sobre las propuestas educativas del espacio. “Fueron parte del Gobierno de De la Rúa. De la Rúa firmó un decreto para que la educación sea un servicio esencial. ¿Quién le dijo que no es así? Desconocen la ley y lo que plantea. Eso lo declaró inconstitucional la Corte”, sintetizó.

"Porque para declararla como servicio esencial, la paralización del servicio tiene que poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. Entonces se establecen servicios mínimos. Como los controladores aéreos. Se tiene que dejar una guardia mínima. Pasa lo mismo con los hospitales, donde se dejan médicos y enfermeros”, puntualizó.

En este sentido, puntualizó que “en el caso de la educación, poner guardias mínimas significa poner menor cantidad de trabajadores con la misma cantidad de chicos". "Al contrario, lo que hacen es poner en riesgo el tema de la seguridad de los chicos. No configura el tema de servicio esencial. Lo que deberían hacer es tenerla como una cuestión prioritaria”, siguió.

Luego, finalizo: “No la tienen como prioritaria, le mienten a la sociedad. Ellos recortaron el presupuesto en educación, no invertían en educación, cerraron escuelas, interrumpiendo Conectar Igualdad, no entregaron más libros e interrumpieron el tema de la capacitación docente. Cuando le dicen a la sociedad que priorizan la educación, pero cuando fueron Gobierno hicieron todo lo contrario”.