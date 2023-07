El intento proselitista de Juntos por el Cambio para quedarse con algún mérito de la inauguración del del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) continúa generando respuestas demoledoras desde el oficialismo. El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, lamentó los comentarios hechos por el ex presidente Mauricio Macri en redes sociales y le dedicó: "Si hubiera tenido un poquito de pudor, debería haberse llamado al silencio".

"No dejaron preparada una obra, dejaron preparado un negocio. Es la lógica del macrismo, cada vez que dicen algo, es que hay un tipo de negocio detrás. Si Macri tuviera un poquito de pudor, debería haberse llamado al silencio o en todo caso celebrar la concreción de una obra estratégica para la Argentina", apuntó Rossi, luego de que el ex presidente intentará adjudicarse parte del mérito de la megaobra inaugurada en el Día de la Independencia.

Ayer, tras la inauguración del GPNK en Salliqueló, Macri había señalado desde sus redes que "el Gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares". "Macri no cuenta la verdad. Debería haber dicho que, en 2019, tuvo la posibilidad de hacerlo y no lo hizo por la imposición del FMI. No sólo se endeudó exageradamente sino que acepto cada una de las condiciones", le respondió.

La campaña del miedo y la gestión

El jefe de Gabinete destacó la construcción del gasoducto como "una obra en tiempo récord" y destacó "la fuerte decisión política" del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, a pesar de "las presiones del FMI, que decía que este semestre no había que hacerlo porque perjudicaba las metas de superávit fiscal".

Como contraposición, Rossi marcó que Juntos por el Cambio lleva adelante una "campaña del miedo", al señalar que tanto la precandidata a presidenta Patricia Bullrich como Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, amenazan con represión como mecanismo para resolver las situación socioeconómica y la conflictividad social.

"Morales lo está haciendo en Jujuy y Bullrich lo dice permanentemente, si no se cumple lo que ella dice. Hay que evitar ese país que ellos imaginan", pidió el precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria y confió: "Estamos gobernando, gestionando y en campaña. Logramos que la gestión hable y es más que contundente".

En ese sentido, Rossi valoró la foto de unidad que marcó el acto de inauguración del gasoducto y ponderó la palabra "muy clara y contundente" de la vicepresidenta Cristina Fernández como también "el apoyo que Massa recibió de parte de ella es de una contundencia indubitable".

"Es una obra estratégica, sin duda, de las más importantes de los últimos tiempos en la Argentina. Fue un día de muchísima felicidad. Siempre celebramos el Día de la Independencia, y ayer la honramos", celebró el jefe de Gabinete en diálogo con El Destape Radio.



"Intentaron darle el gasoducto a sus amigos, hacer negocios privados y dolarizar"

El presidente Alberto Fernández fue uno de los primeros en responder ayer el mensaje de Macri sobre la demora en la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner. "Intentaron darle el gasoducto a sus amigos, hacer negocios privados y dolarizar de nuevo las tarifas de gas", denunció Fernández sobre lo hecho con la obra durante la gestión de Cambiemos y le recordó: "Terminaron suspendiendo la construcción por orden del FMI".

"Nosotros lo hicimos y en beneficio de las y los argentinos. Mejor que estar juntos, es hacer unidos", reivindicó el presidente la obra ejecutada en tiempo récord y con un claro mensaje a la unidad alcanzada por el oficialismo para el proceso electoral.

"La historia de este gasoducto (disculpen si no lo llamo por su nombre oficial) es otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha por nosotros", dijo Macri ayer para intentar opacar la inauguración y sin contar lo que ocurrió durante su gestión.



Otro de los referentes del oficialismo que salió a responderle fue el gobernador Axel Kicillof. "Debería llamarse a silencio", le exigió y repasó que durante su administración solo se hizo el 3 por ciento de la obra, a través del régimen de Participación Pública- Privada (PPP), un esquema de licitaciones para ampliar la participación y beneficios de las empresas privadas.