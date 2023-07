Aunque el jueves participó de una reunión de respaldo a Sergio Massa, el Movimiento Evita también se juntó, este lunes, con Juan Grabois. Esto es porque no llegó a una postura de consenso sobre por quién definirse en la interna presidencial de Unión por la Patria, situación por la que dará “libertad de acción” a sus militantes. En el encuentro, los integrantes de la lista de Grabois pidieron al Evita apoyo para su campaña. “Juan es el precandidato que lleva en sus propuestas un programa para los excluidos y la economía popular”, planteó Nicolás Caropresi. “Creemos que un buen desempeño electoral, sobre la base de un programa que intenta dignificar la vida de los trabajadores y excluidos, nos va a dejar a todos en mejor posición para discutir, hacia adelante, la agenda del sector”.

La reunión se realizó en el local que el Movimiento Evita tiene sobre la avenida Entre Ríos. Participaron Emilio Pérsico, Gildo Onorato, Alejandro Gramajo y unos veinte integrantes de la conducción, junto a algunos de sus precandidatos a intendentes, como Patricia Cubría (que competirá en La Matanza contra el actual intendente del PJ, Fernando Espinoza), Lis Díaz (Tres de Febrero) y Agustín Balladares (Lanús). Grabois, por su parte, fue con su compañera de fórmula, Paula Abal Medina, y los diputados Itaí Hagman y Federico Fagioli, entre otros.

Los referentes del Evita sostuvieron que en las PASO van a concentrarse en impulsar a sus ocho candidatos a intendentes, que por primera vez se medirán en internas del peronismo. De hecho, en el cuarto oscuro los precandidatos a intendentes del Evita tendrán dos boletas largas, una encabezada por Massa y otra por Grabois.

Si bien el Movimiento no tomará una postura pública por uno u otro, a título personal algunos de sus referentes con trayectorias de militancia territorial sí se han expresado. Uno de ellos fue Onorato, que adelantó que votará a Grabois porque, “son importantes los años de lucha por la agenda de Tierra, Techo y Trabajo, y porque construimos juntos el sindicato de la economía popular”. También Esteban “Gringo” Castro, el titular de la UTEP, dió su apoyo a la candidatura de Grabois. “Mi decisión personal es votarlo, aunque eso no quiere decir que toda la UTEP vaya a hacer lo mismo; somos una organización gremial y no política partidaria”, señaló ante una consulta de este diario.

Para la campaña de Grabois mantener el diálogo con los movimientos sociales del espacio nacional y popular es especialmente importante luego de que Massa realizara, la semana pasada, un encuentro con los principales referentes de las organizaciones sociales oficialistas, que lo visitaron en el ministerio de Economía y le manifestaron su respaldo en la interna. Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Juan Carlos Alderete (CCC), Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro (Evita) fueron parte de la delegación que estuvo en el despacho del ministro de Economía. El encuentro fue difundido como una muestra de apoyo a su precandidatura. De hecho, Menéndez el titular de Barrios de Pie, lo explicitó: “La unidad alcanzada detrás de la candidatura de Sergio, el acompañamiento de Cristina, que Wado tenga un rol protagónico como jefe de campaña y el apoyo de los gobernadores le da a Massa un volumen evidente, competitividad frente a las opciones de derecha que se expresan de maneras brutales como lo que escuchamos a diario de Bullrich, de Larreta y Morales”, señaló sobre esta decisión. A su vez, el titular de la CCC, Juan Carlos Alderete, sin hacer una declaración tan abierta, también ha dado su respaldo: “muchos integrantes del Frente de Todos veníamos planteando la necesidad de evitar la fragmentación de los candidatos de Unión por la Patria”, porque “tenemos enfrente a una derecha que viene a llevarse puestos los derechos”, dijo sobre la lista de unidad de Massa.

En declaraciones radiales, Grabois habló de su rol en las PASO. El precandidato sostuvo que su programa "es que la gente pueda tener una vivienda, que todos los trabajadores tengan derechos, que los campesinos, pueblos originarios, pequeños productores tengan tierra, que haya un fondo soberano del litio para la educación a partir de la renacionalización de los recursos -litio, hidrocarburos, pesca, represas hidroeléctricas- y que haya una confrontación con el FMI que parta de la base de que nos estafaron. Es básicamente lo que hice y dije toda la vida. “

Sobre la interna con el ministro de Economía, consideró que "si me votás a mí, estás votando una garantía de que va a haber un polo de poder poniéndole límites a Massa y defendiendo a Cristina cuando el año que viene la vayan a buscar“.