Liliana Favaloro, sobrina del cardiocirujano argentino que este miércoles 12 de julio cumpliría 100 años, recordó el "humanismo, bajo perfil y dignidad" de su tío René y advirtió que a lo largo de la historia de la Fundación Favaloro que ella dirige hubo gobiernos "que no han escuchado" las necesidades de la institución y mencionó como ejemplo puntual de destrato la gestión de Mauricio Macri.



Fue durante una entrevista radial, cuando el periodista Ernesto Tenembaum le preguntó si los gobiernos suelen escuchar los pedidos que hacen desde la Fundación Favaloro. "Hay gobiernos que no nos han escuchado y otros que sí. El gobierno de Mauricio Macri no nos escuchó. Eso duele, porque tener alguien que no te responda el teléfono es feo”, dijo la sobrina del creador del bypass aortocoronario en diálogo con Radio con Vos.

El problema con el macrismo también tuvo un capítulo en la Ciudad de Buenos Aires. "Tuvimos que cortar con la cobertura de obra social de CABA por falta de pago. Estas historias se vuelven a repetir", lamentó la sobrina de Favaloro, a 23 años del suicidio de su tío, quien antes de morir dejó una serie de cartas expresando su preocupación por la crítica situación financiera de su fundación y la imposibilidad de cobrar las deudas que tenían con ella distintos organismos, entre los que se encontraba el PAMI que en ese momento conducía Horacio Rodríguez Larreta.

Los motivos que llevaron a la Fundación Favaloro a dejar de trabajar con la obra social de la Ciudad, explicó Liliana, son económicos. "Nos dicen que los valores son muy altos, pero bueno, es alta tecnología (la que usamos), son pacientes que llegan con complicaciones y uno tiene que pensar qué solución dar y eso tiene un costo que se distingue de una cosa estándar", señaló la directora de la Fundación.

Consultada sobre la utilización de la figura de René Favaloro que suelen hacer algunos políticos, la sobrina del cardiocirujano dijo que ella "suele hacer un poco de oídos sordos porque eso no construye. Nosotros seguimos adelante y no nos paramos frente a estas anécdotas. Acá son 1.500 familias que están bajo nuestra responsabilidad, en una institución de reconocimiento”, remarcó.

Para finalizar, opinó que si bien "René ha sido muy reconocido por la creación del bypass", lo destacable de él "es el humanismo médico y la preocupación por los problemas sociales y culturales, por la inequidad y por la falta de educación" que demostró en su carrera. "Es importante tener presente que se necesita responsabilidad colectiva para mejorar esta Argentina. Pero que se lleve a la práctica y que no se llenen la boca hablando de René Favaloro", concluyó.