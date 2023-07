Continuando con su seguidilla de éxitos, Un Verano Sin Ti, el último disco de Bad Bunny lanzado en mayo de 2022, se convirtió en el álbum con más reproducciones en la historia de Spotify, superando la marca de ÷ (Divide) de Ed Sheeran.

Según lo informado por la plataforma de streaming musical, el exitoso trabajo sumó 13 mil millones de reproducciones entre las 22 canciones que lo componen. De esta manera, Un Verano Sin Ti supera a varios artistas reconocidos de la industria musical como Dua Lipa, Post Malone, The Weeknd, Justin Bieber, Drake, Harry Styles, entre otros.

En su primera semana de venta, la reconocida producción debutó en el No. 1 del Billboard 200, consiguiendo 274.000 unidades equivalentes (discos físicos más reproducciones) de álbum en Estados Unidos.

En este sentido, se contabilizaron 356,66 millones de streams oficiales en sus primeros siete días de luz, convirtiéndose en la mayor semana de streaming de la historia para un álbum de música latina.



Posteriormente, Un Verano Sin Ti, que cuenta con colaboraciones de Chencho Corleone, Jhay Cortez, Tony Dize, Rauw Alejandro, Bomba Estéreo, The Marías y Buscabulla, pasó 13 semanas no consecutivas en el No. 1 del Billboard 200; y colocó a las 22 canciones del álbum en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en la mayor cantidad para un artista de música latina y la mayor toda en español en una semana.



Asimismo, también hizo historia en los Grammy de este año al convertirse en el primer trabajo completamente en idioma español nominado dentro de la categoría "Álbum del Año".

Seguí leyendo