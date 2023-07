Además de avasallar la autonomía de la Universidad Nacional de Jujuy, el gobernador Gerardo Morales atacó también en las últimas horas al personal del Centro Universitario Tilcara (CUT), dependiente de la UBA. El ataque fue repudiado por organizaciones de docentes, estudiantes, trabajadores de universidades y también por instituciones académicas.



"Los de la Universidad de Buenos Aires que están acá en Tilcara (...) Esos son los que incentivan los cortes, no todos, la mayoría de los empleados son los que incentivan el corte en Tilcara. Sabemos quiénes son, tenemos la identificación (…) Todos esos están cometiendo delitos, todos esos van a tener condena, todos esos van a tener problemas, porque le han hecho la vida imposible al pueblo jujeño", fueron las amenazas que Morales pronunció en declaraciones al Canal 7 de Jujuy. El gobernador también dijo que ya hizo "una presentación a la UBA, si no me contestan vamos a expropiar".

La Mesa Ejecutiva Nacional de la Fatun -el sindicato de trabajadores de universidades- planteó su "más enérgico rechazo y repudio a las amenazas vertidas por el gobernador de la Provincia de Jujuy y precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, que avasallan la autonomía de las universidades y el derecho de las trabajadoras y trabajadores no docentes". También solicitó al gobierno nacional y al consejo de rectores (CIN) "su intervención ante este atropello, garantizando la autonomía universitaria, su patrimonio y la seguridad y estabilidad de sus trabajadoras y trabajadores".

Mientras la UBA no se pronunció, su Facultad de Filosofía y Letras rechazó de forma "enérgica" los dichos de Morales y lo acusó de emitir "amenazas persecutorias". La unidad académica destacó la misión social del CUT y alertó que "las palabras esgrimidas por el señor gobernador respecto a una posible expropiación de las instalaciones del CUT atentan contra el principio de autonomía universitaria". Finalmente, la facultad apuntó que a 40 años de la recuperación democrática el "deber" de la UBA pero también del "gobierno provincial de Jujuy" es "promover el respeto por la libertad de expresión, los derechos humanos de la sociedad en general y de sus trabajadores en particular".

La federación docente Conadu denunció "un nuevo ataque a la universidad pública y sus trabajadores" por parte de Morales y planteó: "Es preciso repudiar otra vez la violencia y las declaraciones antidemocráticas del gobernador de Jujuy y actual precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio".