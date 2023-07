La comunidad educativa del Lengüitas manifestó su apoyo a la directora del nivel secundario, María Delia Fernández Cravero, luego de que las autoridades del Ministerio de Educación porteño decidieran removerla de su cargo, en medio de un sumario en su contra abierto el año pasado, tras el intento de suicidio de un estudiante. La remoción de Fernández Cravero provocó un fuerte repudio en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg.

Este jueves se convocó a un "ruidazo" en la puerta del colegio para protestar por la decisión de apartar a la directora, mientras se señalan motivaciones políticas en la decisión, al apuntar que es una docente que ha apoyado las tomas de colegios. "Acuña echa directivos, no alacranes", rezaba uno de los carteles, en alusión a la ministra de Educación, Soledad Acuña, y a los arácnidos encontrados en el colegio en los últimos meses.



El Ministerio comunicó que trasladaba a la docente a la Escuela Normal N° 1 en el marco de la investigación abierta por el intento de suicidio de un alumno de primer año, en noviembre pasado.

En diálogo con este diario, Nancy Vega, presidenta de la cooperadora de la escuela, expresó: "Esto no tiene ningún sentido. Maridé (el apodo de Fernández Cravero) es súper responsable y siempre acompañó los procesos de los alumnos. Me consta por cómo es con mis hijos. Y es así con todos. La familia de este chico está en la escuela hace años, desde la primaria".

Y prosiguió: "Lo que pasa es que el Ministerio quiere descabezar la cúpula docente del Lengüitas, por eso hace esto a dos días de empezar las vacaciones, así ya todos se acostumbran en estas dos semanas".

A Fernández Cravero le achacan fallas en la atención de casos problemáticos entre el alumnado, entre las cuales se encuentra no haber informado al Ministerio de ese intento de suicidio, por lo que se abrió una investigación a partir de mayo pasado.

El adolecente por el cual se abrió la investigación había expresado dos meses antes ideas suicidas en una carta, pero tanto él como sus padres habían señalado que se trataba de una broma, ante el requerimiento de docentes de la escuela.

Vega dio detalles: "El sumario lo comenzaron a fines del año pasado y Fernández hizo su descargo, con su abogado, en diciembre. Desde entonces no hubo ninguna comunicación del ministerio, entonces en febrero volvió a la escuela. ¡Y ahora llega la comunicación del traslado!".

Voceros de la cartera que dirige Acuña señalaron: "Hay un sumario iniciado contra la directora del Lengüitas, porque se presume que no actuó bien en ese caso concreto. Ante la situación se busca proteger a la directora en este caso y, como hay una investigación en marcha, se pide la reubicación. La supervisión dice que se omitieron las alertas de vulnerabilidad, no se dio intervención al EOE (Equipo de Orientación Escolar) y se desconocieron los dispositivos que se habían implementado en el nivel primario. El EOE informó que no recibió un pedido de intervención".

Por la tarde, el cuerpo docente de la escuela difundió un comunicado en el que reitera su apoyo a la docente apartada de su cargo.

"Pedimos la inmediata restitución de Maridé Fernández Cravero en su cargo de directora del nivel", comienza el texto, titulado "Así no se puede hacer escuela".

"Hoy jueves 13 de julio, el cuerpo docente del nivel medio del Lengüitas se reunió en asamblea a primera hora de la mañana para informarse y debatir acerca de la arbitraria, desmedida e infundada separación del cargo de nuestra directora del nivel Maridé Fernández Cravero. Ayer, miércoles 12, Maridé fue citada por la dirección de escuelas normales al ministerio de educación de CABA para informarle que sería separada de su cargo y reubicada a otra escuela a raíz de su supuesta actuación 'irregular' respecto de B., un estudiante de 1er año de nuestra institución que a fines del 2022 trágicamente atravesó, fuera de la escuela, una delicada situación que puso en riesgo su vida.

Éste es un acto violento, caprichoso y malintencionado que reviste suma gravedad institucional por parte de las autoridades ministeriales. Maridé ya había recibido un aviso de sumario en diciembre del 2022, a poco de terminar el año, donde se la acusaba de haber incumplido sus responsabilidades, pero estas acusaciones son simplemente falsas", insisten los docentes, antes de dar cuenta detalladamente de cómo se sucedieron los hechos.

"Las acusaciones que figuran en el sumario fueron negadas y desmentidas con fundamento por Maridé en tiempo y forma a través de su respuesta formal al proceso de sumario. Esa respuesta se envió a la Junta de Disciplina y salió con dictamen desfavorable a la separación del cargo (vale decir, en apoyo a Maridé), pero es el ministerio el que toma la decisión unilateral de separarla del cargo, con el supuesto fin de 'no entorpecer la investigación'”, continúa el texto, que termina con la exigencia de mantener a Fernández Cravero en su puesto.