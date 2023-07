Podría decirse que a 24 horas de las elecciones primarias provinciales la suerte está echada, pero la mayoría de los candidatos no lo cree así. De hecho, a las 8 de ayer comenzó la veda electoral y la campaña publicitaria de los precandidatos se concentró en los medios digitales, donde la circulación de contenidos no está regulada y las leyes electorales no llegan. Ese es el motivo por el que ayer, hoy e incluso mañana los precandidatos seguirán apareciendo en cuanta página de internet o red social haya en busca de convencer electores para los voten.

Iniciada formalmente la veda, desde ayer los equipos de campaña se replegaron para ajustar la logística de la elección en sí misma. Organización de fiscales, viandas, traslados, etc. Por tratarse de una elección provincial, el sistema de boleta única da más seguridad porque es más fidedigno en cuanto al escrutinio, a diferencia de lo que ocurre con el sistema de boleta sábana que aún se utiliza en los comicios nacionales, y en los cuales no tener fiscales implica correr el riesgo de que desaparezcan boletas del cuarto oscuro o diferencias a la hora de abrir las urnas y contar.

En las primarias de mañana se elijen los candidatos que participarán en la elección general del 10 de septiembre. Se vota para las categorías de gobernador y vice, senador departamental, diputados y diputadas provinciales, intendencia y se renueva la mitad del Concejo Municipal.

En los principales equipos electorales, al menos de los dos grandes frentes electorales, Unidos para Cambiar Santa Fe y Juntos Avancemos, se alistaban también los lugares donde cada lista esperará el escrutinio provisorio.

Otra cuestión es la repercusión nacional que tendrá la elección santafesina, que en rigor es el tercer distrito electoral del país. Patricia Bullrich ya confirmó que si ganase Carolina Losada la interna de Unidos estará en Rosario para celebrar. En la semana Horacio Rodríguez Larreta mostró sus intenciones de venir también, aunque el precandidato más cercano a su espacio, Maximiliano Pullaro, sugirió que no desembarquen figuras nacionales, por tratarse de una elección provincial. "En Santa Fe no habrá ganadores y perdedores de la interna nacional", dijo.

Por el lado del peronismo, Omar Perotti esperará los resultados en la Casa Gris, mientras que Marcelo lewandowski, el favorito de la interna oficialista, estará en Rosario. Se descartan presencias de figuras nacionales.

Los ciudadanos en condición de sufragar pueden verificar el local de votación que les corresponde ingresando a la página oficial de la provincia: www.santafe.gov.ar. Allí con sólo cargar el número de DNI y género se averigua el lugar de votación y el número de mesa.