El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles una jornada primaveral, con cielo despejado, sol y temperaturas agradables. La mínima será de 11 grados y la máxima de 22 grados, con viento del noreste.

El jueves habrá un poco de nubosidad, por lo que no será un dìa de sol pleno. De todos modos, se presentará ideal para estar al aire libre ya que la mínima será de 13 grados y la máxima de 22 grados, con viento del norte.

Para el viernes el cielo estará mayormente nublado, con temperaturas de entre 13 y 22 grados y viento del noreste. No se esperan lluvias.