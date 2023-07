Y finalmente, Santa Fe tuvo su PASO. Este domingo, los santafesinos concurrieron a las urnas y los resultados son claros como el agua: Maximiliano Pullaro será el candidato de Juntos por el Cambio (siendo el candidato más votado de toda la elección) y Marcelo Lewandowski se quedó con las PASO del peronismo .

Con los números en mano, la incógnita que flota ahora en aire es que hará Carolina Losada, quien confiada en un triunfo, aseguró que no iba a acompañar a Pullaro de cara a septiembre. Y, de paso, lo cruzó con el mote de "cómplice" de los narcos que acechan Rosario.

Uno de los cruces más fuertes se dio hace unos días, cuando la senadora nacional aseguró que el exministro de seguridad “tiene vínculos con el narcotráfico”. "Cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad y Pullaro era el ministro del área en Santa Fe, cada vez que le avisaban que iban a buscar un narco, él no encontraba nunca nada", señaló Losada en declaraciones radiales.



En ese mismo sentido, recordó que "cuando empezaron a hacer los operativos (para atrapar narcotraficantes) sin avisar (a los funcionarios de Pullaro), los encontraban. Lo que cuento son datos que surgen de la experiencia de Bullrich como ministra de Seguridad", señaló la senadora.

Encolumnada detrás de Patricia Bullrich, la experiodista también hizo hincapié en los audios -que forman parte de causas judiciales- en los cuales "Pullaro aparece acomodando policías que luego terminaron presos", al aludir a una presunta maniobra para promover ascensos de algunos uniformados.



Pullaro se defendió de las acusaciones y aseguró: “La única relación con los narcos es que yo los metí presos a todos en Santa Fe. Y lo voy a volver a hacer”. “Yo no tengo muertos en el placard. Gestioné 3.000 millones de dólares y no tuve ni una denuncia penal en 4 años”, amplió el ahora candidato respaldado por Horacio Rodríguez Larreta.

Sin embargo, la interna no se dirimió en este ida y vuelta. A pocos días de realizarse las PASO, Losada adelantaba que, en caso de ganar este domingo, no iba a sumar a Pullaro a su espacio para pelear las generales. "No voy a convocar a ninguna persona que haya tenido o tenga vínculos con el narcotráfico”, decía en ese entonces la precandidata a gobernadora por la provincia de Santa Fe, confiada en un triunfo. Y completaba: "Vamos a ser tajantes y estrictos en cuanto a la transparencia y valores que expresen todos los que se sumen”.

Con el resultado a cuestas, ahora hay que saber qué hará Losada, quien en septiembre verá la elección a gobernador por Santa Fe desde afuera.