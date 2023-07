Presos/as, heridos y heridas, dos jóvenes que perdieron un ojo por las balas de goma lanzadas a la altura de la vista a corta distancia, daños a nivel neuronal a otra persona a quien le dispararon también a la cabeza, muchas personas amenazadas o judicializadas, allanamientos ilegales realizados por policías sin órdenes, vehículos sin identificación, ataques a activistas en los domicilios, incluyendo brutales torturas, amenazas incluso a personas con capacidades diferentes, a menores de edad, campañas de terror desatadas por los medios de incomunicación. Quisieron silenciar al pueblo por el miedo, pero no lo lograron. El 17 de Julio, cuando se cumplió un mes de la primera gran represión, varios de los comuneros y comuneras de los pueblos originarios anunciaron desde el emblemático corte de ruta de Purmamarca que en pocos días el Malón de la Paz saldría en marcha hacia Buenos Aires para reclamar derechos y hacer visibles las demandas.

Desde días previos estuvieron llegando a Jujuy, para acuerpar estas acciones rebeldes y aprender de ellas, integrantes de la Delegación Feminista Plurinacional del Abya Yala. Las que siguen son algunas de las palabras que se escucharon en distintos actos, desde el 17 de Julio, y en el contexto del 20 de Julio, cuando se realiza la 47 Marcha Nacional de Apagón en Libertador General San Martín. Una marcha y unos actos que llegan envueltos en el pañuelo de Olga Márquez de Arédez, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fallecida en 2005 después de haber marchado tantas veces sola.

El Malón de la Paz

El 15 de mayo de 1946, 176 hermanos y hermanas pertenecientes al pueblo Kolla, iniciaron una caravana a pie desde la provincia de Jujuy hasta Buenos Aires, para demandar a Juan Domingo Perón por reclamos territoriales ancestrales. Luego de 81 días de caminata, el 4 de agosto llegaron a la capital, donde fueron recibidos por Perón. Sin embargo, algunas semanas después fueron reprimidos y obligados a volver a sus territorios. Este Tercer Malón de la Paz saldrá desde Abra Pampa el 24 de julio, y esperan llegar a la capital el 4 de agosto, cuando se cumplen 77 años de la llegada del primer Malón. En el corte de Purmamarca está Aurora, de la comunidad Collambay Coranzuli, de Susques: “Estamos en esta lucha contra la Reforma, porque el señor gobernador no nos ha consultado, no ha realizado la consulta libre, previa e informada. Hemos ido caminando desde Abra Pampa a Jujuy, todas las comunidades hemos llegado a Jujuy y no nos atendió. Entonces hemos tenido que venir a esta ruta para ser escuchados. Vinimos aquí y hemos sido reprimidos”.

Aurora también comparte sus saberes: “Yo andaba ya hace cinco años en la lucha. Lo que nos va a afectar más de esta Reforma de la Constitución es el artículo 32. Todo es grave, pero si no podemos usar el derecho de manifestarnos, el derecho de reunión, porque todo eso nos quita el artículo 32, estaremos muy mal. Morales quiere entrar en nuestras casas, poner turismo, o poner las mineras, así como hizo en Caspalá. Y nosotros no tenemos que decir nada, calladitos”. Y reforzando lo que significa el viaje del Tercer Malón de la Paz, asegura: “Vamos a Buenos Aires, porque aquí no podemos esperar nada. La justicia de Jujuy está manejada toda por Morales. Ya fuimos a Buenos Aires unos días atrás a encontrarnos con el Presidente, pero dijo que no puede hacer nada porque tiene minoría. Nosotros nos hemos puesto firmes, y decimos que nos tienen que escuchar. Nosotros vamos a seguir resistiendo aquí hasta las últimas consecuencias”.

Hablando del rol de las mujeres en este jujeñazo, Aurora lo sintetiza en una palabra: “Resistir.” Y aclara: " Estamos firmes. Hacemos turnos. Nuestro pensar es no abandonar la lucha. Necesitamos más solidaridad. Un día haremos un paro nacional diciendo “No a la Reforma””.

Junto a Aurora se encuentra otra comunera, Delicia, que se presenta: “Soy de la capital de la Puna. Vengo de las montañas de Cochinoca. Estoy muy orgullosa de ser puneña. Estoy acompañando esta lucha desde un principio, cuando salimos desde Abra Pampa el Tercer Malón de la Paz, acompañando también a los docentes. Morales es Pinocho: miente y paga a los canales de televisión, a los diarios. Como vamos a ir a la Capital, le pido al presidente de la Nación que nos espere, porque nosotros vamos a verlo. Porque él no vino nunca a Abra Pampa.”.

La guerra del litio

Amelia Prieto, de la comunidad de Coranzuli, del Departamento de Susque, de El Toro, en diálogo con tef y sol, comparte aspectos del “detrás de la escena” de Jujuy. La guerra del litio, en la que Morales espera ganar sus batallas políticas. “El litio está acá en Olaroz, y somos afectados alrededor de toda La Puna. Con el tiempo van a ser más comunidades que están aquí porque ponen tubos que van chupando el agua. Ya tenemos sequía en el campo. Es lo que nosotros queremos detener, para tener agua para vivir. Porque si no con nuestros ganados ya no podemos más. Tenemos que trasladarlos dos días del camino, para que el pasto vaya creciendo. Y si no, no tenemos ganado, porque se nos van muriendo ya. ¿Cuándo empezó la extracción de litio ahí en Olaroz? Ya son ocho años. Eso fue la Sales de Jujuy SA. Fue el primer emprendimiento. Ahora están queriendo extenderlo. Para eso es la reforma de la Constitución también. La cantidad de agua que se utiliza para la extracción de litio es un montón. Y el agua también sufre contaminación por la extracción. Eso hemos visto también en animales que al beber el agua tienen problemas, porque ya los animalitos silvestres no llegan a donde tenían que tomar agua”.

Parte de la delegación feminista plurinacional del Abya Yala

Saldrán de los territorios de la rebeldía, el 24 de julio, con luna llena. Llegarán a Plaza de Mayo, el 4 de agosto, 77 años después de la llegada del Primer Malón de la Paz. En el camino, pasando por distintas comunidades de pueblos originarios, estarán iluminados por el fuego, que nunca dejó de arder en estos días del jujeñazo.

El abuelito fuego, dicen, es parte de las muchas luchas por la vida. Una comunera de la Quebrada cierra estas notas: “Nuestros ancestros han venido 500 años defendiendo su lugar, y hoy se sigue de otra manera. El Tercer Malón tiene un significado. Veo que estan coincidiendo varias fechas. Nosotras nos ponemos en la mano de la Pachamama, en las manos del Abuelo Fuego y que él sea quien nos guíe. Ésa es nuestra fortaleza, y seguimos la marcha, reivindicando nuestra lucha por ellos, por nosotros y por nuestros hijos”.