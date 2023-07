Este viernes y sábado tendrá lugar en La Plata la apertura de una nueva edición del Festival Experimental de Artes Escénicas “Fronteras (In)visibles”. Organizado por el Centro de Experimentación y Creación del Teatro Argentino (TACEC), este festival durará hasta fines de octubre y ofrecerá cada fin de semana nuevas obras que experimenten con las fronteras del lenguaje teatral. La apertura estará a cargo de la obra de teatro “Apología, el juicio a Sócrates” con texto y dirección de Cristian Palacios.

El Festival Experimental de Artes Escénicas “Fronteras (In)visibles” se desarrollará desde el 21 de julio hasta el 28 de octubre e incluirá producciones de TACEC, coproducciones y espectáculos invitados que orbiten en el cruce de lenguajes, políticas, estilos, tradiciones y deseos. El festival ofrecerá una obra distinta cada fin de semana, y se tratará en su mayoría de clásicos del teatro nacional e internacional.

Sobre el contenido del festival, los organizadores afirmaron: “Vivimos en una temporalidad que ha abrazado de manera creciente la modalidad de lo trans: transmedialidad, transexualidad, transgenericidad, transnacionalidad. El pasaje entre medios, lenguajes, formatos, espacialidades, parece ser un signo de época. El contrapunto de este movimiento, sin embargo, es la constitución de nuevas obstrucciones allí donde los muros parecían haber caído. Ni malas ni buenas, las fronteras ejercen siempre algún grado de restricción y violencia, pero también de asunción, de soberanía, de respeto por lo propio y lo común. No se pueden cruzar límites que no existen ni trasponer vallas que no se conocen. Porque, después de todo, es también en las fronteras donde se construyen las trincheras del pensamiento”.

Entre las producciones que integrarán la programación del festival se encuentran: Lo que quieren las chicas pobres, Satidonio, Cuadros, Ronda al Sur, 24 Toneladas, Corpórica, Ir Sobre la Tierra y Aduladores. La función de apertura estará a cargo del unipersonal “Apología, el juicio a Sócrates” escrito y dirigido por Cristian Palacios. Interpretada por Juan Manuel Caputo, esta obra está basada en los textos homónimos de Platón y Jenofonte y forma parte de una trilogía dedicada a los diálogos platónicos. En “Apología, el juicio a Sócrates”, Palacios se propone indagar la posibilidad de un Sócrates que habite, piense y muera en este siglo XXI que apenas comienza.

Las entradas gratuitas con reserva online se podrán obtener a partir del jueves, desde las 16.00 hs, a través del link publicado en la web del Teatro Argentino y en las redes sociales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.