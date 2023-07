Después de habilitar la feria para liberar al prófugo que habría trasladado de la provincia una jueza, la orden emitida el día 14 de julio exigía la colocación de un dispositivo GPS para Jonathan Paredes quien tiene una medida de restricción de acercamiento con su denunciante. Ayer las 20 horas le colocaron la tobillera y se le entregó en su domicilio el botón antipánico a la víctima.

Un par de horas después de explicarle al presunto agresor las zonas por las que tiene prohibido acercarse como el domicilio de la víctima, el botón antipánico empezó a sonar.

En diálogo con La Rioja/12 la denunciante de Paredes relató "casi me da un infarto, mirá al patio y luego me metí a la pieza, me desesperé, le saqué foto al dispositivo y le mandé a monitoreo y a mi abogada al menos para que alguien sepa lo que pasó, pensando lo peor". La víctima cuenta su malestar y explica que cuando la llamó monitoreo se sintió mucho peor: "Le llamamos de los dispositivos. Es para decirle que el señor se olvidó que eran 300 metros", cuenta que le dijeron que Paredes iba a su domicilio pasando por una calle a menos de 50 metros de su domicilio. "Realmente siento que me faltan el respeto al minimizar la situación así y está noche no voy a poder dormir porque tengo terror de que venga y se meta a mi casa por sexta vez, ya no sé si está vez me vuelvo a salvar, me siento completamente desprotegida".

La resolución de la jueza Karina Cabral que ordena la liberación de Paredes también explícita que tiene prohibido acercarse al domicilio de la víctima y monitoreo es testigo de que hoy pasó a menos de 300 metros de ahí. Según esa resolución ante el incumplimiento de lo dispuesto se ordenará su inmediata detención. Por lo que la víctima relata ya serían 5 veces que el presunto agresor violó su domicilio teninedo medidas perimetrales, está imputado por 4 hechos de desobediencia que se pudieron probar, incluida una persecución registrada por las cámaras del 911 que consta en el expediente.

Los dispositivos duales monitorean dos zonas, la dinámica y la fija. La zona fija es la zona prohibida para el presunto agresor porque son las zonas alrededor del domicilio y el trabajo de la víctima. Cómo el denunciado no esta privado de libertad, entonces puede circular por la zona dinámica, y puede suceder que en esa zona se active el botón porque no sabían que se podían acercar, en ese caso se les avisa y se alejan. Pero en el caso de la zona fija quien porta la tobillera tiene prohibido acercarse al lugar, olvidarse y pasar por ahí podría considerarse una forma de perturbar a su víctima haciéndole saber que se acerca a su domicilio y no pasa nada ¿Se le permitirán los olvidos y pasar cerca del domicilio sin consecuencias o volverá el imputado a prisión?