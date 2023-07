Conforme se avecinan las PASO nacionales, en Juntos por el Cambio es cada vez más complicado acercar posiciones. La disputa entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich no está limitada a ellos dos y se derrama en los diferentes distritos, desde la Ciudad de Buenos Aires, pasando por la provincia de Buenos Aires o lo que fue Santa Fe. Ahora bien, lo que sucederá este domingo en la capital de Córdoba puede llegar mostrarlos juntos mas no unidos. Mañana se define quién será el intendente de la capital de la provincia mediterránea. Rodrigo de Loredo aspira a desplazar al peronismo de ese importante municipio. De triunfar habrá que ver quién de los dos, Larreta o Bullrich, se considere propietario de ese resultado.

Tras los comicios que dieron ganador a Maximiliano Pullaro en las PASO de Santa Fe, con una diferencia de más de diez puntos sobre Carolina Losada, Larreta se anotó un pequeño triunfo y encara su presencia en Córdoba con aires renovados. El mandatario porteño cuenta con que el fallido intento de incorporar al sector de Juan Schiaretti a la coalición opositora, que fue duramente criticado por Bullrich, quede en el pasado y este domingo acompañaría a De Loredo en el comando de campaña del candidato a intendente de la capital cordobesa. Este jueves visitó al actual diputado radical y el viernes recorrió las localidades de Río Ceballos, Villa Silvina y Valle Hermoso en el marco de su campaña presidencial. Por el lado de Bullrich, en tanto, Córdoba ha sido uno de sus destinos predilectos para recorrer en modo precandidata y el martes estuvo en la capital provincial con la fórmula de JxC para la intendencia.

Se espera que tanto la exministra de Seguridad como el jefe de Gobierno porteño coincidan en la foto post electoral junto a De Loredo y logren mostrar una especie de unidad de cara a la contienda nacional. Claro, antes debe haber un triunfo.

Ambos saben que el electorado cordobés es central en las aspiraciones de JxC y podría ser la última oportunidad de exhibir una tregua. El jueves por la noche, sin embargo, durante la inauguración de la Exposición Rural, Larreta minimizó el alcance de esa hipotética imagen: "La unidad no pasa por una foto", dijo ante la consulta de la prensa. El último encuentro público de ambos presidenciables fue el pasado 20 de junio, cuando la plana mayor de la coalición se unió para respaldar la represión de Gerardo Morales en Jujuy.

La interna salpica a todos los niveles de la coalición y los dos distritos más importantes del país no escapan a las fricciones. El precandidato a gobernador bonaerense por el espacio larretista, Diego Santilli, avivó el fuego cruzado cuando en una entrevista en TN aseguró que la campaña que lleva adelante Bullrich, que esta semana culminó con un duro mensaje de su sector contra Larreta en el que le exigían que se retracte por los dichos del diputado Juan Manuel López, puede ser muy dañina para JxC. “El golpe debajo de la cintura nos puede costar caro”, reconoció y aseguró que “no son buenos esos niveles de agresividad”. “Chispazos hay, cada uno tiene su visión, pero no me parece que sea sano dentro de un espacio estar machacando todo el día sobre el otro", sostuvo.

Por su parte, el precandidato porteño Martín Lousteau insiste con que Jorge Macri le conceda un debate público de cara a las PASO. "Es una pena que Jorge Macri no quiera debatir. Necesitamos escucharnos y poder contrastar propuestas. No dialogar no conduce a nada", dijo Lousteau en C5N. En tanto, Macri --que las encuestas lo muestran ganador por muy poco-- dice "que él hable de lo que quiera. No es alguien con quien tenga relación".