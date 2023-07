En un frenesí de actividades que hilvana zooms con el staff del FMI, almuerzos de gestión y recorridas de campaña, Sergio Massa encara el tramo final de la carrera a las PASO. Prohibidos ya los grandes actos de gestión, el ministro candidato ha tenido que reemplazar el raid de las dos-tres-cuatro inauguraciones diarias por una dinámica más vinculada a las mateadas de cercanía, las visitas a fábricas y las reuniones sectoriales. El foco, sin embargo, continúa estando en el conurbano, núcleo del voto peronista que el frentetodismo --ahora reconvertido en Unión por la Patria-- necesita consolidar de cara al 13 de agosto. En este contexto, el ministro de Economía, junto al gobernador Axel Kicillof, encabezó un acto en el parque industrial de Florencio Varela. Allí, el precandidato presidencial de UP volvió a plantear el clivaje pasado/Cambiemos vs futuro/derechos y cerró con un nuevo llamado a la participación electoral.

"Sabemos que cometimos errores, que hay gente que esperaba más y más rápido de nosotros. Sabemos que hay gente desconfía de lo que puede hacer la política y el Estado. A todos ellos les decimos que el único camino para transformar la realidad es elegir. No dejen que otros elijan por ustedes", exclamó Sergio Massa desde la planta de Favibret en el Parque Industrial y Tecnológico Varela. Acompañado por Axel Kicillof, el intendente Andrés Watson y el secretario de Desarrollo Productivo, "Vasco" de Mendiguren, Massa se hizo así eco de la necesidad que UP tiene, en este tramo de la campaña, de recuperar los votos perdidos en la última elección legislativa. Y es que los distintos sondeos, focus y encuestas que viene recibiendo el equipo de campaña de la fórmula Massa-Rossi coinciden en un mismo diagnóstico: el desencanto de parte de la población con el gobierno nacional y el temor de que este desánimo se pueda traducir en el ausentismo que funcionó como trasfondo de la derrota electoral del 2021.

"Nosotros nos hacemos cargo de los errores", continuó el ministro candidato, que se mueve entre las actividades de campaña con un ojo pegado a la pantalla del celular, atento al desarrollo de las negociaciones con el FMI --y a si tendrá que tomarse, de un momento a otro, un avión a Washington para ponerle firma finalmente al nuevo acuerdo--. Y finalizó: "Pero también estamos seguros que hay dos países. Uno, el de la producción, el trabajo y la educación de calidad, como es el que creemos nosotros, y otro de la especulación financiera, el endeudamiento y la Argentina desindustrializada. A ese país que sueña con la producción, trabajo y el progreso lo queremos invitar a que nos acompañe porque lo que viene es mejor que lo que se va y siempre es mejor ir para adelante que volver para atrás".



La comparación con el modelo de ajuste que propone la oposición cambiemita --tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta-- y libertaria es uno de los principales ejes discursivos de UP, tanto en los actos públicos como en las reuniones privadas que mantienen con grupos de trabajadores, jubilados, militantes y empresarios. "Cuando plantean que hay que eliminar los subsidios de luz lo que están diciendo es que los trabajadores van a pasar de pagar una boleta de luz de 2 mil pesos a una de 27 mil. Es clave que bajemos a tierra estos discursos y le digamos a cada argentino lo que se pone en juego en estas elecciones", ejemplificó Massa en un momento, valiéndose de un discurso casi idéntico al que ya había ensayado hace dos semanas en un encuentro con jubilados.

Axel Kicillof, mientras tanto, viene apostando a la misma oposición de "derecha vs derechos" en su propia campaña por la reelección. "Cuando dicen que van a dinamitar todo, ¿qué van a dinamitar? ¿Esta empresa, los jardines de infantes? Cuando dicen que van a echar a los empleados del Estado, ¿hablan de los maestros, las maestras, los policías, las enfermeras? Nos vienen a sacar los derechos laborales, los derechos sociales, la salud y la educación", advirtió el gobernador desde Florencio Varela, y rechazó que sus dichos constituyeran una "campaña del miedo" (como lo acusan desde Juntos por el Cambio). "No es campaña del miedo, da miedo la campaña que están haciendo", afirmó, entre los aplausos de los trabajadores, empresarios y funcionarios que estaban presentes en el acto.

Más temprano, Massa se había mostrado junto al candidato a jefe de Gobierno de UP, Leandro Santoro, en una fábrica textil de Villa Soldati. Fue la primera actividad que compartía con el candidato porteño, quien viene manteniendo una campaña más bien escindida de la nacional, centrada en lo local. Sus equipos técnicos, sin embargo, comparten el búnker ubicado en Bartolomé Mitre al 300 con los de Wado de Pedro y el massismo. "Defendemos a los trabajadores y el trabajo de calidad. Para nosotros, el salario y el trabajo no tienen costo. Y eso es una diferencia fundamental", señaló el ministro candidato durante su recorrido por la textil Galfione, que luego derivó en una charla en el comedor con los trabajadores de la fábrica que se extendió durante casi una hora. En el encuentro, Massa volvió a hacer hincapié en la diferenciación de modelo de país con la oposición y afirmó: "El resto de las fuerzas políticas lo que plantean es que el salario es el costo de la Argentina. Para mí son personas. El 70 por ciento de la economía argentina es mercado interno y cuando los trabajadores no tienen un buen ingreso, la economía se plancha, porque la gente no tiene para gastar".