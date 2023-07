Comuneras y comuneros fueron agredidos ayer por una patota de jóvenes indentificados con el oficialismo jujeño, quienes golpearon y amenazaron a manifestantes que sostiene el corte de ruta en Purmamarca. Ya habían estado el jueves por la tarde, amenazando a la gente que sostiene el corte, que ya lleva 36 días.

Tras el momento de tensión, las comunidades indígenas que sostienen esta medida de fuerza en reclamo de la anulación de la reforma de la Constitución de Jujuy ratificaron que continuarán con la protesta. Siguen activos siete cortes, en las rutas nacionales 9, 52 y 40. El de Purmamarca es estratégico porque limita el tránsito hacia los pasos internacionales que comunican con Bolivia y Chile, y junto a la 40 son las vías por donde salen los recursos mineros que se explotan en la provincia

Ayer un grupo de unos 30 jóvenes irrumpieron en el bloqueo en el cruce de las rutas nacionales 9 y 52. Según dijeron habitantes de la zona, estos jóvenes son de Tilcara y están identificados con Félix Pérez, secretario de Coordinación de Agencias de Desarrollo de Jujuy del gobierno de Gerardo Morales.

Un comunero contó que vieron que estos jóvenes bajaron desde Tilcara, en el cruce tomaron la ruta 52, que conduce al mismo pueblo de Purmamarca y sigue hacia el Paso de Jama, y luego regresaron al corte junto a vecinas de Purmamarca, "con prepotencia" se dirigieron a la carpa donde se encuentran comuneros y vecinos que acompañan el corte.

El grupo ingresó a la carpa insultando a los gritos: “esto está pagado por Fernández (en referencia al Presidente)", les decían que "son partidos políticos y que no son pueblos originarios”, expresó una mujer todavía asustada por la tensión que vivieron en el corte.

“Se intentó hablar pero no escuchaban” y fueron a la ruta misma, donde comenzaron a retirar las piedras y troncos, añadió. Eran justo las 18 horas, que coincidía con la habilitación del paso de vehículos, lo que se cada tres horas de corte, pero se produjo un enfrentamiento, "ya que la gente del corte defendía”, describió.

“Golpearon a mujeres, son gente con una actitud violenta solo acusaban que hay partidos políticos. Llamamos a la Gendarmería, pero justo era la apertura del tránsito” relató Gustavo, un manifestante que permanece en el corte.

"Seguimos resistiendo"

La agresión no desanimó a las comunidades que resisten en el corte de ruta. “Seguimos resistiendo porque no hay respuesta al reclamo, queremos que se anule la reforma y si no seguiremos aquí. Esa reforma nos perjudica a todos, las tierras fiscales”, aseguró Aurora Choque, de la comunidad de Collamboy, de Coranzulí.

Aurora integra el tercer Malón de la Paz, que saldrá nuevamente el 24 de julio para llegar a la Casa Rosada el 4 de agosto. En asamblea determinaron viajar y resaltaron “las amenazas de muerte, de sobornos" que reciben; "estamos muy preocupados porque este señor Gerardo Morales no nos quiere, quiere eliminarnos a todos”. "Ayer tarde (por el jueves) ha mandado gente. Estaba el hijo de Humberto López (diputado provincial de la UCR y electo intendente de Purmamarca), que estuvo el día de las represiones con los policías, con el jefe", agregó. "El hijo de López vino con gente a provocarnos, nos filmaban con hombres y una mujer. Tres colectivos vinieron. Acá vienen a buscar comuneros", sostuvo. Enseguida añadió que a pesar de estas provocaciones "acá vamos a seguir de pie en este corte y otros hermanos van a viajar a Buenos Aires”.

Según el relato de comuneros y comuneras que sostienen el corte dos de esos colectivos, que iban con destino a Purmamarca, llegaron cerca de las 18 del jueves último al cruce de las rutas 9 y 52. De entre las cien personas que iban en esas unidades, un grupo de jóvenes increparon a los comuneros y comuneras exigiendo que que se levante el corte y asegurando que ellos mismos "limpiarían la ruta".

Testigos dijeron que unos 20 jóvenes estaban alcoholizados y que un hombre de campera negra arengaba intentandno que el resto de pasajeros se plegara sus intentos por violentar a las y los manifestantes. Después se retiraron abordando los colectivos a 2 kilómetros del lugar.

“Seguimos acá, estamos activos en esta lucha, la palabra lucha es muy amplia. Uno no quisiera lucha, pero sí, pasó un mes, y nos organizamos con el tercer Malón a Buenos Aires. Lamentablemente acá en la provincia no hay justicia. Nos tratan de que no somos comunidades reales, que mentimos, pero acá el gobierno miente y en diferentes cortes estamos las comunidades", dijo Silvia, de la Comunidad Cueva del Inca. Contó que en asamblea decidirán cómo sigue la protesta y sus actividades en Buenos Aires. "La reforma engaña" y choca con la Constitución Nacional, añadió.

"Pedimos a diputados, a senadores, que escuchen al pueblo, fueron elegidos por el voto nuestro. También les decimos a los jueces que somos personas trabajadoras, acá no engañamos a nadie. Estamos defendiendo nuestros derechos. Los jueces provinciales, los nacionales también, juraron ser neutrales, que se haga justicia. Eso pedimos, y el gobernador cuando fue elegido juró: que me juzgue Dios, si no cumpliera. Bueno, eso estamos pidiendo y será la Pachamama que juzgue", aseguró antes de insistir: "Nosotros levantamos la voz porque no nos escuchan, somos violentados, somos reprimidos hasta el día de hoy”.

La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy precisó que se mantienen siete cortes de ruta en la provincia. Hay cortes de ruta en Purmamarca, donde se habilita el paso vehicular cada tres horas. Siguiendo por la ruta 9, se mantienen cortes en Tilcara y en San Roque, con paso cada hora. En el acceso sur a Abra Pampa, con habilitación del paso cada tres horas, y en La Quiaca, donde el paso se permite cada cuatro horas.

En la ruta nacional 40 hay un corte total en el acceso a Coranzulí, y se permite el paso cada seis horas. Finalmente, hay otro corte en la ruta nacional 52, en el kilómetro 135, a la altura de la localidad de Susques, donde se habilita el tránsito cada tres horas.