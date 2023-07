El cineasta chileno Pablo Larraín será parte de la competencia Oficial del Festival de Venecia con su película El conde, que se medirá entre otros con los últimos trabajos de los estadounidenses Sofia Coppola, Michael Mann y David Fincher, el japonés Ryūsuke Hamaguchi y el griego Yorgos Lanthimos, en la 80ª. edición de La Mostra que se desarrollará entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre.



Así, Larraín será el único latinoamericano en la competencia por el premio mayor del festival con un film en el que representa al dictador Augusto Pinochet como un vampiro, según explicó el director del festival, Alberto Barbera, en la conferencia que se realizó este martes en la ciudad del norte de Italia.



Sofia Coppola estrenará Priscilla, sobre la esposa de Elvis Presley; David Fincher, The Killer, protagonizada por Michael Fassbender, y Michael Mann exhibirá la esperada Ferrari, con Adam Driver y Penélope Cruz, sobre el fundador de la escudería.



La Mostra también presentará Evil Does Not Exist, de Ryūsuke Hamaguchi, dos años después de que el realizador japonés ganara el Oscar a Mejor Película Internacional por Drive My Car. El griego Yorgos Lanthimos volverá a Venecia después de La favorita (2018) con Poor Things, protagonizada por Emma Stone como una “Frankenstein femenina”.



Y la estrella de Hollywood Bradley Cooper, que en 2018 estrenó en Venecia su debut en la dirección, Nace una estrella, competirá con Maestro, protagonizada por Carey Muligan sobre la vida marital del músico Leonard Bernstein, que interpreta el propio actor y realizador.



Este año el cine argentino solo estará presente con El rapto, de Daniela Goggi, presente en la sección Orizzonti Extra, mientras que el director Santiago Mitre formará parte del jurado oficial y Laura Citarella será parte de los encargados de elegir lo mejor del apartado Operas Primas.



La carrera por el León de Oro la abrirá el italiano Edoardo de Angelis con Comandante, que sustituirá a la última película de Luca Guadagnino, Challengers, retrasada por la huelga en Estados Unidos. Los franceses Luc Besson, Bertrand Bonello y Stéphane Brizé competirán con Dogman, La Bete y Hors Saison, respectivamente, mientras que la legión italiana en concurso estará integrada por Enea de Pietro Castellitto; Finalmente l’alba, de Saverio Costanzo; Lubo, de Giorgio Diritti; Io capitano de Matteo Garrone; y Adagio, de Stefano Sollima.



Completan la Competencia Oficial de esta edición del Festival de Venecia Bastarden, del danés Nikolaj Arcel; Origin, de la estadounidense Ava DuVernay; The Green Border, de la polaca Agnieszka Holland; Die theorie von allem, del alemán Timm Kröger; Woman of, de los polacos Małgorzata Szumowska y Michal Englert; y Holly, de la belga Fien Troch.



Fuera de concurso se verán el nuevo trabajo de Roman Polanski, The Palace; The Wonderful Story of Henry Sugar de Wes Anderson; Coup de chance, de Woody Allen, y la película Daaaaali!, de Quentin Dupieux.