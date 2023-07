El lateral derecho Lucas Blondel y el extremo Lucas Janson expresaron sus sensaciones al ser presentados formalmente como refuerzos de Boca Juniors, de cara al segundo semestre de la temporada futbolística.



Los dos jugadores exhibieron su conformidad en la sala de prensa de la Bombonera, en la que contestaron el requerimiento de la prensa, flanqueados por el presidente Jorge Amor Ameal.



“Sé que se trata de una oportunidad única. Lo afrontaré con alegría y con la responsabilidad que se merece”, dijo Blondel, de 26 años y que proviene de Tigre, entidad que recibió 1,8 millones de dólares, aproximadamente, por la transferencia.



“Uno como jugador siempre tiene la obligación de hacer lo que pide el técnico (Jorge Almirón) en el lugar que sea en la cancha”, remarcó el marcador de punta, formado en Atlético de Rafaela.



Blondel argumentó estar “en un momento bueno, con muchas ganas de vestir la camiseta de Boca, sabiendo lo que representa”, apuntó.



Por su lado, el olavarriense Janson resaltó: "La realidad es que uno cuando llega a esta cancha se lleva sensaciones muy lindas". El jugador procede de Vélez Sarsfield.



"La realidad es que no tengo problemas en jugar en cualquier lugar de la cancha. Quiero estar en el once principal, depende del DT. Me siento cómodo en todos los lugares de la cancha, no tengo drama", puntualizó el atacante de 28 años.



“Cuando mi representante me llamó hice todo lo posible para que la oportunidad se concrete. Estoy muy contento de haber llegado a Boca” resumió Janson.



En otro orden, el mediocampista paraguayo Oscar Romero aceptó rescindir el vínculo que lo ataba a la entidad, ante la eventual posibilidad de irse al exterior. El jugador, ex San Lorenzo, acordará en las próximas horas la salida del club xeneize.



El arquero Leandro Brey, en contrapartida, extendió su contrato hasta diciembre de 2027. El guardavallas, de 21 años y formado futbolísticamente en Los Andes, tendrá una cláusula de rescisión, estipulada en 15 millones de dólares.