Brian Sarmiento tuvo una larga trayectoria en el fútbol profesional, pasó por más de 15 equipos diferentes, se fue a los 17 a jugar a España y ahora, 16 años más tarde, decidió colgar los botines y prender la cámara para dar un paso más, esta vez al mundo del stream.



Si bien entre sus hitos puede enumerar el paso por grandes clubes como Racing, Newell's y Banfield, entre otros tantos, entrevistado por AM750 reconoció que se encuentra muy a gusto con su “nueva vida”. Y con alegría, aseguró: “Lo importante es reinventarse día a día”.

Sarmiento, que popularizo en las canchas y redes sociales el cantito “tamo’ activo, tamo en vivo”, aseguró en diálogo con Diego Brancatelli que encontró “un lugar en el streaming”.

Allí, en sus palabras, “canaliza” lo que es la vida del fútbol. “Pero del lado más humano, más oscuro. Contando mucho lo que me pasó a mí”, aseguró y señaló, de esta manera, que su programa no es uno más donde se plantean dicotomías como Boca contra River.

Sarmiento comparte mesa de streaming y anécdotas en la plataforma Ebeplay, que se define a sí misma como “el primer medio digital deportivo”, de lunes a viernes de 18 a 19:30, y transmite por YouTube.

Por qué colgó los botines

“El mundo del fútbol me alejó”, reconoció el deportista. Y enumeró: “El mundo en el que se está convirtiendo y se convirtió. El manoseo hacia los jugadores, el apriete de los barras, el maltrato de los hinchas, los dirigentes que te viven cagando la plata, los representantes que te viven comiendo la guita”.

Y si bien es joven, y todavía podría haber jugado unos años más, reconoció: “Al final, se te pasa la vida muy rápido. Parece ayer que tenía 17 años y me iba a España. Hoy tengo 33 y terminás en el interior y lo único que te quedan son los momentos vividos lindos, que son muy pocos en el fútbol”.

Por eso el cambio de vida, porque “no estaba siendo feliz”. “No me gustaba ir a entrenar, no tenía la misma sonrisa, y dije que hasta acá llegué. Soy una persona alegre, agradecida, e hice una nueva vida y decidí alejarme”, comentó.

Luz, cámara, acción

En cambio, esta nueva faceta lo tiene entusiasmado: “Cuando me ofrecieron lo del stream lo que les dije es que yo iba a contar las cosas que se viven en realidad. Yo me siento y digo lo que yo viví, que no quiere decir que sea la verdad absoluta. Mi experiencia propia de vida”.

Son aviones, el programa de Sarmiento. Imagen: Instagram

Su objetivo, asegura, es “sacarle la venda de los ojos a los jugadores nuevos” para “que sepan lo que se tiene que hacer y lo que no”. “Yo hablo mucho de lo que no hay que hacer cuando sos jugador de fútbol”, añadió.

Y, con alegría, reconoce que su stream “está picando muy alto”. “Lo bueno es que lo disfruto. Esa es la realidad. Soy un desastre como compañero. Yo llego, me tiran los temas y voy”, añadió entre risas.

Luego, finalizó con otros proyectos que tiene a futuro: “Lo que sí, estoy muy al palo. Voy a estar en el Bailando (por un sueño). Al principio me daba un poco de miedo. Después ya dije que estábamos por este lado, por este camino, y acepté. Estoy ensayando todos los días. Estoy entrenando más que cuando jugaba al fútbol. Me quiero matar”.