El ataque

Una furgoneta blanca ha arrollado esta tarde a varias personas en Las Ramblas de Barcelona. Ha recorrido varios centenares de metros. Una segunda furgoneta vinculada al ataque ha sido localizada en Vic.

El Estado Islámico se atribuyó la matanza

El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado perpetrado este jueves en Barcelona, a través de una nota difundida por su agencia de noticias, Amaq, según el portal de seguimiento de información yihadista SITE. El grupo ha sostenido que el atentado es una respuesta a los llamamientos previos para atacar a "países de la coalición", un argumento similar al que ha esgrimido en otros atentados recientes en suelo europeo. La reivindicación ha estado precedida por la celebración de sus seguidores en Internet, según SITE.

Las víctimas

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, confirmó que hay 12 víctimas mortales y 80 heridos, 15 de ellos graves.

Atropello paralelo

Dos mossos d'Esquadra (policía catalana) han sido atropellados poco después del ataque en un control en la avenida Diagonal. Los hechos han ocurrido a las 19,24 durante el dispositivo de cierre de la ciudad de Barcelona, cuando un vehículo eludió el control policial. No peligra la vida de ninguno de los dos agentes.

Dos detenidos y una persona abatida

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado este jueves por la tarde que hay dos detenidos por el atentado en Barcelona. El único nombre conocido es el deDriss Oukabir. Supuestamente él fue quien alquiló a su nombre la furgoneta utilizada en el ataque. Los agentes buscan al menos a otro atacante.

Sin embargo, y según fuentes policiales consultadas por el diario Público, Oukabir se presentó voluntariamente en la comisaría de Ripoll (Girona) donde reside y está detenido, pero alega que le robaron la documentación (con la que se alquilaron las dos furgonetas) y que él no tiene nada que ver con los atentados. Según estas estas fuentes ha declarado que a la hora del atentado no estaba en Barcelona, porque no le hubiera dado tiempo de volver a Ripoll.

Según Europa Press, Oukabir es originario de Marsella, y difunde en redes publicaciones contra la "colonización" a los árabes.

Un terrorista abatido

Según La Vanguardia, TV3 y El País, uno de los autores del atropello masivo, que huyó de un control en la Diagonal arrollando a dos agentes, habría muerto en un tiroteo con los Mossos cuando intentaba escapar en un Ford Focus blanco.

Sin atacante atrincherado

Desde primera hora de la tarde, la mayoría de medios recogían que el conductor de una de las furgonetas se había atrincherado en el bar La Luna de Estambul, en Las Ramblas. Alrededor de las 20, los Mossos desmintieron la información desde Twitter.