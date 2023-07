El director general de Página/12, Hugo Soriani, se refirió este viernes al hallazgo del nieto 133, anunciado este mediodía por Abuelas de Plaza de Mayo, y destacó que "cuando aparece un nieto robado” siente cómo se "recupera la ilusión de un país mejor".



Así lo explicó en una extensa entrevista desde los estudios de la AM750: “Estas noticias conmueven. Llevamos 133 nietos recuperados. Las Abuelas lideran la búsqueda que es un poco de todos, porque todos estamos atentos a determinadas noticias. Todos buscamos, cada uno desde su lugar", señaló.

En este punto, Soriani destacó la enorme labor de los organismos de Derechos Humanos: "Ese faro que es Estela (de Carlotto) y todas las Abuelas. Pensé que qué buena tapa que vamos a tener mañana", remarcó.

Además, sobre el caso particular del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, nieto de Nélida Navajas y hermano de Miguel Tano Santucho, agregó: "Es de una familia tan diezmada, un emblema de la lucha de los años '70 por un país más justo”.

Hugo Soriani desde los estudios de AM750

Y aclaró: "Cuando digo que es uno conocido es porque hay apellidos que tienen más repercusión que otros. Y eso ayuda y multiplica a encontrar más nietos".

Las cartas del Capitán

Por otro lado, en el marco de esta emotiva noticia, Soriani se refirió también a la publicación de su nuevo libro, Las cartas del Capitán, en donde recorre la correspondencia que intercambió con su padre, un capitán retirado del ejército, cuando el periodista y escritor estuvo detenido como preso político en diferentes penales del país, entre los años 1974 y 1986.

“Son las cartas que uno recupera. Cuando uno busca, a veces encuentra cosas que no esperaba y que lo revinculan a un ser querido, a un momento feliz, que uno lo tiene guardado en la memoria. Fue como recuperar el vínculo con mi papá”, reveló, sobre el hallazgo del material en un departamento del barrio porteño de Almagro.

Es que, si bien las cartas fueron dirigidas a él, muchas de ellas no las recordaba: "En ese momento, cuando recibí las cartas, no tuve mucho tiempo para leerlas. Era una circunstancia tan estresante leerla con un militar al lado, rápido. Me las sacaban. Los aparatos burocráticos, todos, pero las dictaduras en particular, nos sacaban las cartas. Algunas las tiraban, pero otras se las devolvían a los familiares".

La relación con su padre

Por otro lado, Soriani ahondó en la relación con su padre y reconoció que era muy buena a pesar de las diferencias ideológicas. Además, al hacer un repaso por las charlas que mantuvo durante su detención, el director general de Página/12 reveló que, cuando su padre le contaba que los militares detenían a personas que luego no aparecían, no llegaba a creer lo que le decía, por la brutalidad del relato.

“Yo siempre tuve una relación amorosa con mi padre, más allá de las diferencias que tuvimos hasta el último día. Ambos sabíamos cuál era el límite de esa discusión. Nunca tuvimos una pelea de fondo por diferencias políticas. Tanto antes de ser detenido como después”, aseguró.

Por eso, confesó que “naturalizaba las visitas” del padre y nunca pensó que lo fuera a “abandonar”. “Mi papá tenía colegas militares. Yo nací en el Hospital Militar. Mi padre me venía a visitar y me contaba. Yo mucho no le creía. No podía creer semejante grado de perversidad”, reveló sobre los relatos de las desapariciones.