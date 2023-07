"Las medidas no son simpáticas, mientras se logra la recuperación de divisas hay que cuidar que la actividad de las empresas en marcha no se detenga. La provincia de Santa Fe tiene un perfil productivo y debe ser de las provincias que mayor nivel de vínculos con el exterior tiene. Cuando aparece alguna medida en la coyuntura fruto de algo que no nos gustaría, sin duda lo primero que no nos gustan no son las medidas que se toman. Lo primero que no nos gusta es tener este endeudamiento con el Fondo Monetario. Entonces cuando tenemos esos endeudamientos, cuando tenemos esas restricciones importantes y todas las otras cosas que después tienen que ir generándose o se van generando en las negociaciones, a priori generan alguna instancia de duda o de complicación adicional", sostuvo el gobernador Omar Perotti respecto de las medidas anunciadas por el ministro Sergio Massa.