Los ministros que participaron este viernes del Consejo Federal de Salud (COFESA), que tuvo lugar en Salta, rechazaron publicaciones periodísticas en las que se acusa a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, de haber actuado de manera “discrecional” cuando se trataba del acompañamiento de familiares durante la peor etapa de la pandemia contra la covid-19.

Esta semana, durante un encuentro en el CCK, Sylvia Brunoldi, presidenta de la Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPDI), agradeció a Vizzotti por las gestiones realizadas en la pandemia para que pudiera acompañar a su esposo, quien luego falleció de covid. Sin embargo, esta manifestación fue tomada por algunos medios de comunicación como una discrecionalidad de la ministra al momento de decidir quién podía acompañar a sus familiares y quién no.

“Consideramos necesario aclarar que, a medida que la situación lo permitía y se contaba con los recursos necesarios, se desarrollaron los protocolos para poder dar respuesta al pedido de acompañar a los seres queridos, esos protocolos ya estaban en marcha desde principios del mes de agosto de 2020, por ese motivo no es pertinente hablar de autorizaciones”, afirmaron los ministros en un documento que fue consensuado en la reunión de ayer.

En un comunicado de la cartera de Salud de la Nación, se aclaró que “el Ministerio no hizo ni hace autorizaciones de visitas”, y que si bien el decreto por el cual se aprobó el acompañamiento es del 30 de agosto de 2020, desde el 10 de agosto de ese año se habían publicado desde esa cartera las recomendaciones para el acompañamiento en los últimos días de pacientes terminales, elaboradas por el propio Foro de Sociedades Científicas Argentinas, de Organizaciones de la Sociedad Civil y de Universidades ante el cual se realizó el balance de gestión. La posibilidad o no del acompañamiento, se indicó, quedaba en mano de los responsables de las instituciones sanitarias.

La restricción de acompañamiento se debió, además, a la escasez mundial de equipos de protección suficientes priorizando los insumos para el personal de la salud.

Por su parte, la ministra Vizzotti prefirió no responder las publicaciones. “No voy a entrar en eso. No me van a hacer entrar en eso. Yo desde el momento de la pandemia decidí no contestar ninguna agresión, ninguna mentira, con agresiones que me hicieron de manera personal y a la gestión”, sostuvo ante la consulta de la prensa.

Alimento terapéutico contra la desnutrición

El jueves Vizzotti recorrió el norte salteño. En su paso por Santa Victoria Este (en el departamento Rivadavia) entregó al hospital local 600 cajas de alimentos terapéuticos listos para usar (ATLU), que serán destinadas a fortalecer la nutrición en niños y personas gestantes con desnutrición aguda en la población zonal, integrada mayoritariamente por familias de pueblos originarios.

Estos alimentos, de fabricación francesa, provienen de una donación efectuada por el consorcio colegiado que lleva adelante acciones del proyecto Gran Chaco Resiliente, en el que se incluye a la provincia de Salta junto al Chaco, Formosa y Misiones. Se prevé que la partida pueda cubrir las necesidades por tres años. El alimento es altamente beneficioso en tanto ya viene preparado y no precisa de ningún insumo o cocción para ser consumido.

Junto a la comitiva que la acompañó, la ministra recorrió también las instalaciones del Centro de Recuperación Nutricional Infantil, inaugurado a comienzos de 2022 y en el cual ya hubo 89 niños internados, algunos de ellos con reingreso, totalizando 112 internaciones.

Se detalló que el 54 por ciento de los internados son varones y el 46 por ciento, mujeres. El 28 por ciento son menores de 6 meses y el 58 por ciento tienen entre 6 y 24 meses y provienen de distintos parajes del municipio.

También visitó el hospital, donde se instaló un nuevo equipo de rayos X, que evita el traslado de las personas al hospital de Tartagal para acceder a un diagnóstico, y donde por primera vez se cuenta con un grupo electrógeno, lo que significa un gran avance que incide favorablemente en el funcionamiento general del hospital.

Vizzotti estuvo luego en el Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, en donde se descubrió una placa para conmemorar la lucha que se registró en el peor momento de la pandemia por la covid-19.

Participó también de las Jornadas de Nuevas Masculinidades, el jueves en la Usina Cultural de la ciudad de Salta. Ayer, en tanto, tras la reunión de COFESA, entregó al Hospital San Bernardo (de Salta Capital), el reconocimiento como “establecimiento comprometido con la calidad”, otorgado por la Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación.

Propiedades del ATLU

Los alimentos terapéuticos listos para usar (ATLU) son diseñados específicamente para satisfacer las necesidades nutricionales de individuos que tienen condiciones de salud particulares o que requieren una dieta especial debido a sus circunstancias médicas.

En Salta, la asistencia con este alimento se implementa en la zona sanitaria norte, declarada en emergencia sociosanitaria desde 2020 por la muerte de niños y niñas de comunidades originarias por causas evitables. La zona de emergencia abarca los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, bajo la estrategia del Manejo Comunitario de la Desnutrición Aguda (MCDA).

La estrategia se desarrolla con apoyo del Ministerio de Salud de la Nación y con enfoque integral, buscando tratar y prevenir la desnutrición en la comunidad mediante detección, diagnóstico, tratamiento, educación alimentaria y seguimiento.