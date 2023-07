Nació en Estados Unidos y habla muy poco español pero convirtió un golazo desde afuera del área para que la Selección Argentina, que estaba perdiendo 2-0 ante Sudáfrica y se estaba quedando prácticamente afuera del Mundial femenino en la segunda fecha de la fase de grupos, empezara, en el minuto 74, una remontada que terminaría en un empate en dos y consiguiera así su primer punto en Australia y Nueva Zelanda 2023.

¿Pero quién es Sophia Braun, la autora de ese gol? Esta jugadora polifuncional -puede desempeñarse tanto de defensora como de mediocampista- nació en Beaverton, una pequeña ciudad de menos de 100 mil habitantes perteneciente al estado de Oregón, Estados Unidos, en el año 2000.

A diferencia de muchas de sus compañeras de la Selección, pudo jugar torneos desde muy chica, ya que el fútbol es uno de los deportes más populares entre las mujeres de su país natal, que tiene ligas en los colegios y universidades, mientras que en la Argentina recién en febrero de este año el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, firmaron un convenio para impulsar la incorporación del fútbol femenino en las clases de educación física de las escuelas de todo el país.

Durante sus estudios secundarios en Jesuit High School, "Sophie", como le gusta que la llamen, se consagró dos veces campeona estatal. En 2018 comenzó a cursar en la Universidad de Gonzaga y fue parte del equipo universitario por cuatro años y medio, de donde se despidió en diciembre de 2022, luego de graduarse como licenciada en informática y pensamiento computacional. Este año fichó para el Club León y está disputando su primera temporada como futbolista profesional en la Liga Mexicana de Fútbol Femenil.

Si bien su padre es estadounidense, su madre es mendocina, por lo que cuando le llegó la posibilidad de representar a la Argentina no lo dudó. En 2020, el entonces entrenador Carlos Borrello la convocó para jugar el Sudamericano Sub 20, en el que el conjunto nacional quedó afuera en primera fase, aunque luego no se terminaría disputando el cuadrangular final por la pandemia de covid-19.

Con la Selección mayor debutó en 2021 en la She Believes Cup (un torneo amistoso internacional que se disputa en Estados Unidos) en la derrota 4-1 ante la Brasil de Marta, premiada seis veces por la FIFA como mejor jugadora del mundo. En 2022 disputó la Copa América en Colombia y fue titular en el partido por el tercer puesto frente a Paraguay, en el que la Argentina ganó 3-1 y consiguió la clasificación a este Mundial. Ella convirtió su primer gol en abril de 2023 frente a Venezuela, en un encuentro amistoso que las dirigidas por Germán Portanova ganaron 3-0, y llegó a Nueva Zelanda con el objetivo de hacer historia: lograr la primera victoria mundialista del país.

La Selección nacional ya venía de hacer historia en Francia 2019, donde consiguió los primeros dos puntos en una Copa del Mundo, y allí también habían participado dos argentinas nacidas en Estados Unidos, ambas en 1990. La arquera Gabriela Garton, de Minnesota, y la defensora Natalie Juncos, de Michigan, que tenía la particularidad de que sus padres habían representado como nadadores a la Argentina en Juegos Olímpicos, su padre en Los Angeles 1984 y su madre en Seúl 1988.

Esos primeros puntos se obtuvieron tras un empate 0-0 ante Japón y 3-3 ante Escocia, con quien habían comenzado perdiendo 3-0. Y en 2023, un resultado parcial desfavorable y una remontada fundamental se iban a volver a dar para el conjunto albiceleste.

Cinco minutos después del descuento ante Sudáfrica, Romina Núñez, que había ingresado desde el banco, convirtió el gol del empate para que Argentina siguiera con vida en el torneo. Luego del encuentro, Braun declaró en inglés: “Queríamos ganar, pero estamos contentas y muy orgullosas de cómo nos recuperamos y cómo nunca nos dimos por vencidas. Mostramos corazón y pudimos revertirlo”.

Sobre el siguiente rival del Grupo G, al que se van a enfrentar el próximo miércoles 2 de agosto a las 4.00 y que está tercero en el ranking mundial, agregó: “Tenemos muchas ganas de jugar contra Suecia. Va a ser una batalla más, pero estamos preparadas. Amo la camiseta de Argentina y estoy muy contenta de estar jugando acá, con toda la gente que nos motiva y nos apoya”.

El entrenador Portanova elogió a la oriunda de Beaverton luego de que finalizara el partido: “Es una jugadora muy inteligente y hoy lo ha demostrado. En el día a día no entiende demasiado el castellano rápido, pero el fútbol es universal y comprende todo a la perfección”.