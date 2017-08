River sí, Boca no

La Copa Argentina sigue generando controversias. La AFA lo hizo oficial ayer a través de su cuenta de Twitter. Brown de Madryn había presentado una nota pidiendo la reprogramación del partido ante Boca, correspondiente a los 16avos de final, debido a la tardía finalización del campeonato de la B Nacional y finalmente se jugará el miércoles 13 de septiembre. Por su parte, el encuentro entre River e Instituto quedó confirmado para el domingo próximo, en Mar del Plata. Desde el club cordobés habían intentado que se postergara, ya que todavía no tienen habilitados los refuerzos, pero no hubo acuerdo y desde esa entidad explotaron. “River se c... en todos”, dijo su asesor deportivo, Diego Klimowicz.