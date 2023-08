”Para Central la Copa Argentina es un torneo muy importante”, resaltó Ismael Cortez, el defensor canaya que mañana será titular en Córdoba frente a Chaco For Ever. Miguel Russo define hoy la alineación que jugará los 16avos de final con las ausencias por lesión de Mauricio Martínez y Francis Mac Allister.

Mañana a las 18 el canaya jugará en el Mario Alberto Kempes ante Chaco For Ever por un pase a los octavos de final de Copa Argentina. El equipo recuperará a Jaminton Campaz, Kevin Ortiz e Ignacio Malcorra, ausentes el viernes ante Belgrano por Liga Profesional. Pero por lesión hoy Central a Martínez y Mac Allister, y está en duda Alan Rodríguez. En defensa, en lugar del ex Unión, por el lateral derecho ingresará Cortez. “En lo personal me siento muy bien, voy a dar todo por el equipo porque quiero aprovechar la oportunidad de jugar”, asumió Cortez. “Tenemos como deuda pendiente tratar de ser el mismo equipo de local que visitante, estamos trabajando para eso”, apuntó el lateral derecho. Hoy Russo prueba el once titular previo al viaje en micro a Córdoba para quedar a la espera del juego.

La venta de entradas es exclusivamente a través de la web de autoentrada.com y luego el canje de la misma se realizará en las boleterías del Gigante, hoy de 12 a 19 y mañana de 9 a 13. En el estadio canaya no se venden localidades, solo se entregan las adquiridas en la web mencionada. Las populares tienen un valor de 5 mil pesos y las plateas de 7500.