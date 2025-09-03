Para entender la actualidad de un club como Boca Juniors hay que ver mucho más que los resultados dentro de la cancha: detrás de la pelota hay una enorme pasión, pero también negocios, visiones enfrentadas del mundo y pujas políticas que se trasladan mucho más allá de las líneas de cal.

Entrar en este mundo es posible de la mano del último libro del historiador Santiago Allende, titulado ¿De quién es Boca? (Ediciones Futurock), donde se repasa la historia del club y algunos de sus momentos centrales que explican cómo se llegó hasta el momento en el que está en la actualidad.

Entrevistado por Víctor Hugo Morales en la 750, Allende explicó que el libro surgió en 2023, cuando las elecciones en el club llevaron a una disputa vieja pero sin precedentes en esos estratos: de un lado Mauricio Macri, del otro el histórico mediocampista del club, Juan Román Riquelme.

“La idea fue en el 2023, cuando fue la elección de Macri y Riquelme, pensar un poco la historia del club más a largo plazo, la identidad del club, la disputa sobre qué hacer con La Bombonera, con el barrio”, sostuvo sobre el proyecto que se presenta esete mismo miércoles y ya puede conseguirse en librerías.

La disputa entre Macri y Riquelme

Así, por ejemplo, contó que la disputa entre Macri y Riquelme comenzó apenas días después del debut del 10 en la Primera: “Si pensamos en Clarín pensamos en Diario Ole y Riquelme fue tapa cuando tenía unos pocos partidos en primera y su recibo de sueldo apareció en tapa”.

Esto se debe a que Riquelme le había dicho mentiroso a Macri porque Macri decía que cobraba otra cifra de la que cobraba. Y esto fue solo el comienzo de esta disputa. Faltan todavía tres años para que llegara la icónica escena de Riquelme haciendo el festejo del Topo Gigo de cara a los palcos.

“Él (Riquelme) ya estaba muy plantado. Porque el camino más fácil hubiese sido alinearse con la dirigencia, pero él supo pelear con la dirigencia”, aseguró sobre el ídolo y actual presidente del club.

Pero hay más, durante la gestión de Macri del club, recordó Allende, los negocios estuvieron a la orden del día: se multiplicaban en cada lugar, tal como pasó con el Fondo de Inversión que trabajaba en el club y que contaba con Macri entre sus miembros mientras era presidente, es decir, estaba de ambos lados del mostrador.

U otro caso: “Boca Crece S.A. fue una sociedad que era la mitad de un particular y el otro del Grupo Clarín y que con el tiempo se judicializó, porque había una polución de intereses. Un fallo lo terminó disolviendo y el club después se hizo cargo del marketing”.

Y añadió: “A mí una de las cosas que más me impactó fue que en el año 2000 el club (pese a la “triple corona”) estuvo a punto de ser gerenciado. Se había firmado un contrato y gracias a la intervención de Heller y Abbatángelo se logró que el contrato pasara a la asamblea e ISL quebró al año siguiente y no se gerenció el club”.

En este sentido, dijo, “el libro presenta una discusión en relación a los modelos de clubes que hay en pugna: si se introduce la figura de las SAD”.

Por otro lado, contó: “Antes resonó acá la palabra crisis. Y la crisis en Boca fue la del 84, porque no le pagaba al plantel, jugaba con la cuarta división, la camiseta tenía el número pintado. La Bombonera estaba con pedidos de remate”.

Afortunadamente, esto no ocurrió: “Cuando asumen Antonio Alegre y Heller la cancha se llama Camilo Cichero en honor al presidente que inauguró la presidencia y que hipotecó sus bienes y sus casas para hacer el estadio”.